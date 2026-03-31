Nurul Izzah nafi letak jawatan Timbalan Presiden PKR
Kekal komited jalankan amanah yang diberikan, selaras dengan mandat anggota parti dan proses demokrasi
Mar 31, 2026 | 2:59 PM
Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat (PKR), Cik Nurul Izzah Anwar. - Foto FACEBOOK NURUL IZZAH ANWAR
Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat (PKR), Cik Nurul Izzah Anwar, menafikan dakwaan bahawa beliau telah meletak jawatan dalam parti tersebut.
Menerusi satu kenyataan rasmi, beliau merujuk kepada khabar angin yang tular di media sosial berhubung kedudukannya dalam kepimpinan parti dan menegaskan bahawa dakwaan tersebut adalah tidak benar sama sekali.
