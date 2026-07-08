Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi (tengah), menggesa seluruh jentera Barisan Nasional memanfaatkan baki tiga hari kempen dengan bergerak dari rumah ke rumah bagi menemui seramai mungkin pengundi. - Foto BH oleh REMAR NORDIN

Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi (tengah), menggesa seluruh jentera Barisan Nasional memanfaatkan baki tiga hari kempen dengan bergerak dari rumah ke rumah bagi menemui seramai mungkin pengundi. - Foto BH oleh REMAR NORDIN

Onn Hafiz gesa pengundi Johor tolak ‘janji kosong’ Menteri Besar yakin BN mampu kekalkan Bukit Permai serta rampas Bukit Batu dan Senai

Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi, menggesa rakyat Johor menolak apa yang disifatkannya sebagai budaya politik berasaskan fitnah dan janji yang tidak ditunaikan, sebaliknya memilih kepimpinan yang mempunyai rekod prestasi dalam membangunkan negeri.

Beliau berkata Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor bukan sekadar menentukan wakil rakyat, malah peluang rakyat menyampaikan mesej terhadap dasar yang dianggap membebankan mereka.

“Itu cara mereka berkempen, menipu, menghasut dan menjanjikan bulan dan bintang.

“Kita hanya ada satu peluang untuk bangkit dan menyatakan bahawa Bangsa Johor tidak rela ditipu lagi,” katanya ketika berucap pada Majlis Perjumpaan Bersama Masyarakat Kulai di Padang Terbuka Taman Manis, Kulai, pada 8 Julai.

Datuk Onn Hafiz berkata sepanjang tempoh kempen, pihak lawan lebih banyak menyerang peribadinya berbanding mengemukakan penyelesaian terhadap isu yang dihadapi rakyat.

“Mereka lagi suka menyerang saya. Ada yang kata saya masih muda, sombong, angkuh dan macam-macam lagi.

“Mereka buat begitu kerana mahu menutup kelemahan sendiri serta kegagalan menunaikan pelbagai janji sebelum ini,” katanya.

Beliau turut membangkitkan beberapa janji pilihan raya kerajaan Persekutuan termasuk isu harga bahan api, pemansuhan tol, pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN), kos sara hidup serta pelaksanaan sistem e-invois yang menurutnya memberi kesan kepada peniaga.

“Ini bukan Pilihan Raya Umum, tetapi rakyat Johor masih boleh menghantar mesej bahawa mereka tidak bersetuju dengan dasar yang menyusahkan rakyat,” katanya.

Pada masa sama, Datuk Onn Hafiz menegaskan Barisan Nasional (BN) kekal sebagai gabungan yang mewakili semua kaum di Johor.

“Kita ada calon Melayu, Cina dan India. Inilah semangat Bangsa Johor. Kita pemimpin untuk semua kaum tanpa mengira latar belakang,” katanya, sambil meminta sokongan kepada calon BN di Bukit Permai, Bukit Batu dan Senai.

Beliau turut menggesa seluruh jentera BN memanfaatkan baki tiga hari kempen dengan bergerak dari rumah ke rumah bagi menemui seramai mungkin pengundi.

“Saya percaya dengan gelombang yang kita wujudkan hari ini, kita mampu mengekalkan Bukit Permai serta merampas semula Bukit Batu dan Senai,” katanya.

Sementara itu, calon BN bagi DUN Bukit Permai, Datuk Mohd Jafni Md Shukor, berkata gerak kerja jentera sebenarnya bermula sejak awal tahun dan diperkukuhkan lagi sepanjang tempoh kempen rasmi.

Beliau berkata sambutan masyarakat di Parlimen Kulai amat menggalakkan dan memberi keyakinan kepada BN untuk mengekalkan Bukit Permai serta merampas semula Bukit Batu dan Senai.

Calon BN bagi DUN Bukit Batu, Encik R. K. Kumaran, pula berkata beliau kini memberi tumpuan sepenuhnya untuk bertemu pengundi selepas selesai menyelaras jentera parti di semua Pusat Daerah Mengundi (PDM).

Katanya, sambutan yang diterima semakin positif apabila pengundi sendiri mula menghubunginya untuk mengatur pertemuan.