Pengerusi Barisan Nasional (BN) Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi, menegaskan beliau bukan seorang pemimpin bersifat rasis, sebaliknya komited memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat tanpa mengira kaum, agama atau latar belakang.

Menurut beliau, pembangunan Johor hanya dapat diteruskan sekiranya seluruh masyarakat berbilang kaum di negeri itu bersatu hati menjayakan agenda menjadikan Johor sebuah negeri maju menjelang 2030.

“Saya mahu tegaskan pada malam ini, BN bukan parti yang rasis. Kita membantu semua masyarakat tanpa mengira kaum. Saya bukan pemimpin rasis, saya pemimpin untuk semua,” katanya ketika berucap pada ceramah BN Dewan Undangan Negeri (DUN) Johor Jaya di Taman Plentong Utama, Johor Bahru, pada 29 Jun.

Datuk Onn Hafiz berkata dakwaan yang melabelkan beliau sebagai pemimpin rasis hanyalah cubaan pihak tertentu untuk memburukkan imejnya menjelang Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor.

“Ada pihak yang sebelum ini tidak pernah kita lihat, kini muncul di Johor untuk mengadu domba dan menghasut masyarakat. Mereka tiada modal sehingga sanggup memfitnah saya sebagai pemimpin rasis,” katanya.

Beliau berkata BN akan terus mengamalkan pendekatan menyeluruh dengan memastikan setiap dasar dan program pembangunan memberi manfaat kepada seluruh rakyat Johor.

“Kita mahu membangunkan negeri ini bersama-sama. Melayu, Cina, India dan Orang Asli, semuanya mesti bersatu hati kerana kemajuan Johor adalah untuk semua,” katanya.

Sementara itu, Presiden Persatuan Cina Malaysia (MCA), Datuk Seri Dr Wee Ka Siong, turut mempertahankan kepimpinan Datuk Onn Hafiz dengan menyifatkan Menteri Besar Johor itu sebagai pemimpin yang adil serta sentiasa mengambil berat kebajikan masyarakat pelbagai kaum.

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Menurut beliau, sepanjang empat tahun mentadbir Johor, Datuk Onn Hafiz berjaya membawa pertumbuhan ekonomi yang kukuh, menarik pelaburan serta melaksanakan pelbagai dasar yang memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat.

“Datuk Onn Hafiz ialah seorang pemimpin yang terbuka dan tidak pernah membezakan kaum dalam pentadbirannya. Beliau sentiasa memastikan setiap masyarakat menerima layanan yang sama rata,” katanya.

Datuk Wee berkata kejayaan Johor mencatat pertumbuhan ekonomi sebanyak 6.4 peratus pada 2024 serta merekodkan pelaburan yang tinggi membuktikan kemampuan kepimpinan kerajaan negeri di bawah Datuk Onn Hafiz.

Sehubungan itu, Datuk Wee menyeru pengundi supaya terus memberikan sokongan kepada BN bagi membolehkan kerajaan negeri meneruskan pelaksanaan agenda pembangunan termasuk Pelan Transformasi Ekonomi Johor (JETP) dan Maju Johor 2030.

“Kita perlukan sebuah kerajaan negeri yang stabil supaya segala perancangan pembangunan dapat diteruskan demi manfaat seluruh rakyat Johor,” katanya.

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