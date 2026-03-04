Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ketika mendedahkan cubaan menjatuhkan kerajaan membabitkan pihak luar negara yang bersekongkol dengan warga tempatan dan pembabitan secara langsung kelompok Zionis terkemuka. - Foto BERNAMA

Peguam nafi keluarga Daim terbabit dalam usaha sabotaj kerajaan Anwar dakwa keluarga Daim gunakan pelan perhubungan awam libatkan ‘jurubank’ dan ‘Zionis’ untuk sabotaj negara

Peguam yang mewakili Toh Puan Na’imah Abdul Khalid, isteri kepada Almarhum Tun Daim Zainuddin, menolak dakwaan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, bahawa keluarga mereka menggunakan pelan perhubungan awam melibatkan ‘jurubank’ dan ‘Zionis’ untuk mensabotaj negara.

Sebaliknya, Encik Rajesh Nagarajan dan Encik Sachpreetraj Singh menyifatkan kenyataan Datuk Anwar di Parlimen itu ‘tidak benar, tidak masuk akal dan keterlaluan’. Mereka juga menuduh Perdana Menteri sengaja mengelirukan Dewan Rakyat dan orang ramai.

Menerusi kenyataan, peguam menjelaskan pelan komunikasi yang dibuat pada Ogos 2025 hanyalah strategi pengurusan krisis biasa, susulan siasatan berterusan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) terhadap keluarga Almarhum Tun Daim.

Menurut laporan Malaysiakini, mereka berkata pelan itu hanya menyebut pegawai bank sebanyak dua kali, iaitu dalam konteks memberi jaminan siasatan SPRM tidak menjejaskan kelayakan kredit Toh Puan Na’imah.

“Dakwaan Datuk Anwar bahawa Zionis terlibat adalah lebih tidak masuk akal. Tidak ada satu perkataan pun mengenai Zionisme atau Israel atau apa-apa yang berkaitan dengannya dalam keseluruhan pelan komunikasi itu,” kata mereka dalam kenyataan pada 3 Mac.

Terdahulu, di Parlimen, Datuk Anwar mendedahkan individu yang didakwa cuba mensabotaj kerajaan mempunyai kaitan dengan kumpulan Zionis terkemuka.

Beliau mendakwa usaha itu bukan sahaja melibatkan media antarabangsa, malah pegawai bank, dalam cubaan menjejaskan kestabilan ekonomi negara.

Pendedahan Datuk Anwar ini merujuk kepada kebocoran dokumen ‘pelan komunikasi’ setebal 13 halaman. Dokumen itu dipercayai sebahagian daripada strategi keluarga Almarhum Tun Daim untuk membela reputasi mereka susulan tindakan undang-undang oleh SPRM.

Pelan dua tahun, yang dijangka berlanjutan sehingga pilihan raya umum ke-16 pada 2027, menggariskan strategi yang dilihat bertujuan mencabar naratif kerajaan. Ia membingkaikan prosiding undang-undang terhadap Tun Daim dan keluarganya sebagai serangan bermotif politik, berbanding usaha sah membanteras rasuah.

Dalam bahagian mengenai ‘taklimat latar belakang dengan media antarabangsa utama’, dokumen itu menyatakan langkah itu dirancang untuk ‘membantu membentuk perspektif mereka mengenai Malaysia dan mempengaruhi laporan mereka’.

Antara agensi media yang disenaraikan sebagai ‘sasaran’ dalam pelan itu termasuk BBC, Financial Times, The Economist, The Times dan The New York Times.

Sebelum ini, Ketua Polis Negara, Datuk Seri Mohd Khalid Ismail, mengesahkan PDRM telah memulakan siasatan terhadap dakwaan komplot untuk menjatuhkan kerajaan dan sabotaj kestabilan negara.

Beliau berkata siasatan itu menumpukan kepada dakwaan penglibatan seorang tokoh berpengaruh negara yang didakwa bersekongkol dengan sebuah agensi media antarabangsa bagi melaksanakan rancangan tersebut.

Toh Puan Na’imah kemudian mengesahkan satu laporan polis dibuat terhadapnya berhubung dakwaan terbabit dalam usaha menjatuhkan kerajaan.