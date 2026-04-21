Pendaftaran dalam talian buah hasil: Umno tarik 3,716 ahli baru dalam 24 jam
Apr 21, 2026 | 3:31 PM
Setiausaha Agung Umno, Datuk Dr Asyraf Wajdi Dusuki. - Foto fail
Usaha Umno meminda Peraturan Keahlian dengan membolehkan pendaftaran ahli baharu secara dalam talian membuahkan hasil, apabila merekodkan seramai 3,716 ahli baru dalam tempoh kurang 24 jam sejak ia dilancarkan.
Setiausaha Agung Umno, Datuk Dr Asyraf Wajdi Dusuki, berkata golongan pemuda menguasai pendaftaran dengan 2,413 orang atau 65 peratus daripada jumlah keseluruhan.
Laporan berkaitan
Rumah Bangsa: Umno N9 terima permohonan tiga mantan ahli untuk kembaliApr 9, 2026 | 1:53 PM
Penyertaan semula ahli ke dalam Umno tidak jamin sokongan pengundi Mar 18, 2026 | 1:01 PM
KJ mahu kembali sebagai ‘anak kapal biasa’ dalam UmnoMar 17, 2026 | 3:06 PM
Digantung 6 tahun, Hishamuddin sedia sahut seruan kembali pada UmnoMar 13, 2026 | 1:40 PM