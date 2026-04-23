Pendakwah bebas ditahan SPRM, disyaki seleweng dana NGO RM12.3j
Pendakwah bebas ditahan SPRM, disyaki seleweng dana NGO RM12.3j
Apr 23, 2026 | 2:00 PM
Pendakwah bebas ditahan SPRM, disyaki seleweng dana NGO RM12.3j
Pendakwah bebas berusia lingkungan 30-an tahun ditahan reman hingga 26 April untuk siasatan kes penyelewengan dana RM12.3 juta. - Foto ihsan SPRM
KUALA LUMPUR: Seorang pendakwah bebas ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Negeri Sembilan. Beliau disyaki menyalah guna kuasa dan menyeleweng dana sebuah pertubuhan bukan kerajaan (NGO) bernilai kira-kira RM12.3 juta ($3.95 juta) untuk kepentingan diri.
Menurut sumber, lelaki berusia lingkungan 30-an tahun itu ditahan kira-kira 8 malam pada 21 April, ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Negeri Sembilan.
Laporan berkaitan
Timbalan Pengerusi NGO antara tiga ditahan kes seleweng dana zakat RM230j Apr 22, 2026 | 3:44 PM
NGO Aman Palestin nafi jongkong emas dirampas SPRM terkait isu selewengNov 28, 2023 | 1:30 PM
Pendakwah bebas direman lagi, disyaki seleweng dana RM1.3j di Kedah Feb 6, 2026 | 4:54 PM