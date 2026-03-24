Persatuan Pekebun: Harga sayur di M’sia dijangka meningkat susulan lonjakan kos pengeluaran
Faktor peningkatan termasuk kenaikan harga baja tanaman, diesel, yang diperlukan bagi operasi jentera, generator, pengangkutan
Mar 24, 2026 | 1:02 PM
Persatuan Pekebun Melayu Cameron Highlands memberi amaran mengenai kemungkinan peningkatan harga sayuran di Malaysia berikutan kenaikan kos pengeluaran ditanggung pekebun. - Foto NSTP
KUALA LUMPUR: Rakyat Malaysia dijangka perlu bersedia menghadapi kenaikan harga sayur-sayuran seawal minggu hadapan menyusuli kesan konflik di Asia Barat yang mula dirasai di Malaysia.
Pengerusi Persatuan Pekebun Melayu Cameron Highlands, Datuk Syed Abd Rahman Syed Abd Rashid, berkata kenaikan itu boleh berlaku dalam tempoh satu hingga dua minggu akan datang.
