Topic followed successfullyGo to BHku
Pertumbuhan penduduk Malaysia perlahan, catat 34.4j
Pertumbuhan penduduk Malaysia perlahan, catat 34.4j
Melayu bentuk 58.3% jumlah penduduk pada suku pertama 2026
May 15, 2026 | 2:21 PM
Pertumbuhan penduduk Malaysia perlahan, catat 34.4j
Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr Mohd Uzir Mahidin, turut mendedahkan bilangan penduduk lelaki meningkat kepada 18.0 juta (daripada 17.9 juta) dan penduduk perempuan meningkat kepada 16.3 juta (daripada 16.2 juta) pada suku pertama 2026 berbanding suku pertama 2025. - Foto fail NSTP
PUTRAJAYA: Jumlah penduduk Malaysia bagi suku pertama (S1) 2026 dianggarkan mencecah 34.4 juta, sedikit meningkat berbanding 34.2 juta pada tempoh sama tahun 2025.
Menurut laporan perangkaan demografi S1 2026 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM), kadar pertumbuhan populasi negara bergerak lebih perlahan, mencatat 0.5 peratus.
Laporan berkaitan
Warga emas berdepan krisis kesunyian jika sokongan sosial lemahMay 13, 2026 | 2:14 PM
Warga M’sia hutang kad kredit RM23b pada 2025Apr 24, 2026 | 2:08 PM
Ekonomi M’sia tumbuh 5.2% pada suku ketigaNov 14, 2025 | 4:26 PM
10% pekerja M’sia dapat gaji lebih RM9,200 sebulanOct 27, 2025 | 2:20 PM