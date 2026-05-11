Pesawah Kelantan bimbang tidak dapat tanam padi dek kemarau
Isu padi kini babitkan dua faktor iaitu kos yang meningkat, bekalan air
May 11, 2026 | 2:18 PM
Keadaan sawah padi yang kering akibat cuaca panas berpanjangan di Malaysia. - Foto BERNAMA
KOTA BHARU: Lebih 50 peratus daripada 7,000 pesawah di Kelantan dijangka tidak dapat menanam padi pada musim pertama 2026 pada Jun ini berikutan masalah bekalan air kritikal menyusuli kemarau berpanjangan.
Mereka menyifatkan rumah pam Kemubu 4 yang mula beroperasi pada Februari lalu belum mampu untuk menangani keperluan bekalan air kepada pesawah, menyebabkan isu dihadapi berlarutan.
