PUTRAJAYA: Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia (CAAM) memperkenalkan langkah kawal selia lebih ketat bagi memperkukuh kecergasan untuk bertugas serta mencegah penyalahgunaan alkohol dan dadah dalam kalangan warga penerbangan.

CAAM memaklumkan langkah itu adalah sebahagian daripada komitmen berterusan dalam memastikan aspek keselamatan, sekuriti dan integriti sistem penerbangan awam Malaysia terpelihara, terutama yang membabitkan tugas berkaitan keselamatan kritikal.

Pada 7 Ogos, CAAM mengeluarkan Arahan Keselamatan 02/2026 yang memperkenalkan keperluan lebih ketat terhadap kru penerbangan dan kru kabin yang melaksanakan tugas kritikal keselamatan.

“Antara langkah segera ialah syarikat penerbangan Malaysia dikehendaki menjalankan saringan dadah melibatkan 100 peratus kru penerbangan dan kru kabin yang masih aktif dalam tempoh pelaksanaan ditetapkan.

“Pengendali turut dikehendaki meningkatkan saringan alkohol dan dadah secara rambang serta mengejut.

“Saringan segera sekiranya terdapat alasan munasabah untuk mengesyaki seseorang mengalami gangguan akibat pengambilan bahan berkenaan juga dipertingkatkan.

“Malah, proses pengambilan, pengesahan latar belakang dan saringan berkala terhadap petugas yang memegang pas keselamatan juga diteliti,” menurut CAAM dalam kenyataannya, lapor Harian Metro.

Menurut agensi itu lagi, pengendali juga perlu menjalankan semakan menyeluruh terhadap Program Ujian Alkohol dan Dadah (ADTP), penilaian risiko keselamatan berkaitan penyalahgunaan alkohol dan dadah serta mengemukakan pengisytiharan pematuhan, keputusan ujian dan pelan tindakan pembetulan kepada CAAM.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
pengantunan seksual

Pergas: Bincang terbuka isu pengantunan seksual, penderaan rohani demi lindungi kanak-kanak

Aug 20, 2026 | 10:25 PM
Dengan gabungan wagyu premium, makanan laut, hidangan tempatan serta pilihan peribadi daripada hos serta pelawak terkenal, Suhaimi Yusof (gambar), bufet ini boleh menjadi salah satu pilihan menarik untuk makan malam keluarga, sambutan istimewa atau sekadar menikmati pengalaman bufet halal yang lebih mewah di Singapura.

Bufet bersama Suhaimi Yusof

Aug 21, 2026 | 5:30 AM
razak mohamed lazim, state courts, muis, madrasah irsyad

Bekas pengarah kanan MUIS mengaku bersalah seleweng $68,629, akses e-mel tanpa izin

Aug 20, 2026 | 7:57 PM
Mahkamah mengenakan perintah larangan bersuara (gag order) bagi melindungi identiti dua beradik lelaki yang menjadi mangsa kesalahan seksual seorang pempengaruh agama antara 2023 dengan 2024.

'Gag order’: Kenapa identiti pesalah tidak boleh didedahkan?

Aug 20, 2026 | 7:19 PM
Selebriti, Art Fazil (kiri) dan A.B. Shaik Banafe, semasa acara siaran langsung ‘Sinaran Hati TAA’ di CelebFest pada 2025. Mereka akan menyerikan acara yang sama pada Sabtu, 22 Ogos 2026 di Dewan 403 dan 404, Pusat Konvensyen dan Pameran Suntec.

Bantuan TAA 2026: Permohonan beralih dalam talian menerusi E-SEPADU

Aug 21, 2026 | 5:30 AM
Lima karya lulusan Maktab Seni Lasalle, Akademi Seni Halus Nanyang (Nafa) dan Universiti Teknologi Nanyang (NTU) yang mengupas pelbagai tema sosial dan budaya, sekali gus mengajak orang ramai menghargai nilai manusiawi dalam kehidupan harian.

5 karya pelajar terpilih sorot nilai manusiawi dalam kehidupan harian

Aug 19, 2026 | 5:30 AM
ayam goreng, Foxy’s Chikn, kerjaya F&B

Dulu tangkap suspek, kini ‘tangkap’ hati pelanggan dengan ayam goreng rangup

Aug 14, 2026 | 11:35 AM
raja ali haji, sasterawan, tokoh melayu

Raja Ali Haji: Pujangga ilmuwan dengan karya berjiwa insani

Dec 28, 2025 | 5:30 AM
Pengerusi Eksekutif Masjid Al-Amin, Encik Khalid Shukur Bakri, sentiasa memainkan peranan penting dalam menerajui usaha dakwah dan pembangunan ummah di Masjid Al-Amin.

Masjid Al-Amin susun siri program dakwah dalam meniti akhir tahun 2025

Nov 22, 2025 | 5:30 AM
Cik Syafiqah ‘Adha Sallehin seorang lulusan muzik dan pemain akordian dan Encik Hairianto Diman, penyampai radio CNA 938 merupakan alumni MLEP semasa belajar di Maktab Rendah Tampines.

Sambutan jubli perak MLEP, Emas tanda ukur kemahiran dwibahasa

Jul 19, 2025 | 9:21 PM

“Keperluan ini disokong menerusi pengawasan CAAM yang dipertingkatkan menerusi pemantauan berasaskan risiko, pemeriksaan secara mengejut dan audit khusus bagi memastikan pelaksanaan keperluan ujian alkohol dan dadah dipatuhi.

“CAAM juga akan membuat pengesahan terhadap rekod ujian dan boleh mengarahkan ujian tambahan sekiranya terdapat kebimbangan berkaitan keselamatan,” menurut kenyataan itu.

Terdahulu, Kabinet Malaysia meluluskan 17 syor penambahbaikan bagi memperkukuh kawalan keselamatan, saringan serta pengurusan risiko di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) dan pintu-pintu masuk antarabangsa negara.

Ia menyusuli beberapa insiden yang menimbulkan kebimbangan terhadap integriti kawalan keselamatan negara, termasuk penahanan juruterbang Malaysia Airlines di Indonesia kerana disyaki terlibat dalam penyeludupan dadah.

Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif CAAM, Kapten Datuk Norazman Mahmud, menerusi kenyataan sama berkata langkah diambil itu mencerminkan pendekatan proaktif CAAM dalam menangani risiko baharu serta memperkukuh perlindungan keselamatan di seluruh sektor penerbangan.

“Kesemua langkah ini memperkukuh aspek pengesanan dan pematuhan, selain memupuk budaya yang menjadikan kecergasan untuk bertugas sebagai komponen asas keselamatan penerbangan,” katanya.

Laporan berkaitan
M’sia lulus 17 usul perkukuh kawalan keselamatan KLIA, pintu masuk antarabangsaAug 20, 2026 | 3:41 PM
Siri tangkapan dadah di Indonesia buka persoalan keselamatan KLIAAug 6, 2026 | 5:45 PM
CAAS akan semak peraturan selepas juruterbang SIA gagal ujian alkohol: ParlimenJul 23, 2024 | 3:09 PM
CAAMpenerbangandadah