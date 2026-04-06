PKR di puncak kuasa, mantan pemimpin bimbang idealisme mula terhakis
PKR di puncak kuasa, mantan pemimpin bimbang idealisme mula terhakis
Nik Nazmi ajak anggota parti fikir semula perjuangan, agenda reformasi kerana PKR bukan sahaja parti kerajaan tapi parti PM M’sia
Apr 6, 2026 | 3:12 PM
PKR di puncak kuasa, mantan pemimpin bimbang idealisme mula terhakis
Ahli Parlimen Setiawangsa (Kuala Lumpur), yang juga mantan Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat (PKR), Nik Nazmi Nik Ahmad, berkongsi foto perjalanannya dalam parti itu sambil mengingatkan PKR mengenai hala tuju perjuangan reformasi parti. - Foto FACEBOOK NIK NAZMI NIK AHMAD
KUALA LUMPUR: Parti Keadilah Rakyat (PKR) diingatkan supaya ‘tidak terbabas’, sebaliknya terus berpegang kepada idealisme perjuangan reformasi, meskipun kini berada di puncak kuasa.
Ahli Parlimen Setiawangsa (Kuala Lumpur), yang juga mantan Naib Presiden PKR, Nik Nazmi Nik Ahmad, melontarkan peringatan itu selepas mempersoalkan hala tuju agenda reformasi selepas PKR kini bukan sahaja bergelar parti kerajaan, malah parti Perdana Menteri.
Laporan berkaitan
Nurul Izzah nafi letak jawatan Timbalan Presiden PKRMar 31, 2026 | 2:59 PM
PKR Johor nafi dakwaan Ahli Parlimen terima RM9.5j Mar 27, 2026 | 1:40 PM
Parti Amanah sasar tanding 30 kerusi dalam PRU ke-16Mar 11, 2026 | 2:58 PM
PH Johor: Ada rebutan kerusi tapi yakin cari titik persefahamanMar 9, 2026 | 4:39 PM