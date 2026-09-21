MELAKA: Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, sekali lagi menegur parti politik untuk tidak menggunakan isu perkauman bagi menarik sokongan dan ia patut dihentikan selepas 69 tahun negara mencapai kemerdekaan.

Beliau berkata keadaan itu bukan perkara baharu dalam politik Malaysia, apabila perselisihan dan serang-menyerang akhirnya menyebabkan isu kaum digunakan, terutama apabila ada pihak berada dalam keadaan terdesak.

“Pada tahun 1950-an saya faham, kita baru nak merdeka, masing-masing bercakap soal kelangsungan kaum mereka.

“Pada tahun 1960-an, negara masih baharu. Nasib baik kita ada tokoh-tokoh seperti Tunku Abdul Rahman, Tun Razak, Tun Tan Siew Sin dan Tun Sambanthan yang memikirkan apa yang terbaik untuk negara.

“Kemudian politiknya simpang-siur, bergaduh. Bila bergaduh, serang-menyerang, tarik sokongan dengan menggunakan isu kaum. Apabila nampak terdesak, digunakan isu kaum,” katanya, lapor Harian Metro.

Beliau berkata demikian ketika merasmikan Malam Kebudayaan Cina 2026 di Kota Laksamana, di tengah-tengah bandaraya Melaka, pada malam 20 September.

Turut hadir Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia, Encik Steven Sim Chee Keong dan Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka, Datuk Salhah Salleh.

Datuk Anwar menambah Malaysia sudah melalui tempoh panjang sebagai negara merdeka dan tidak seharusnya terus terperangkap dalam pertikaian sedemikian sehingga menyebabkan anak-anak daripada pelbagai kaum berasa asing dalam negara sendiri.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Pelajar, Madrasah

Majlis Selawat Perdana kumpul $30,000 bagi pembangunan Madrasah Alsagoff

Sep 20, 2026 | 4:33 PM
psi

Pencemaran udara: Pantau PSI atau zarah halus PM2.5?

Sep 21, 2026 | 5:30 AM
bas ekspres singapura KL

Dari S’pura ke KL: LaLaport tawar pilihan baharu penumpang bas ekspres

Sep 21, 2026 | 5:30 AM
kemalangan yishun

Nahas di Yishun: Penunggang basikal 16 tahun ditangkap, lelaki 74 tahun maut

Sep 19, 2026 | 8:10 PM
bayi Covid, Aa’liya Nur Zaira, yakin diri, masuki Darjah 1 pada 2027

Belajar urus wang, bangun awal antara persiapan ‘bayi Covid’ masuk Darjah 1

Sep 20, 2026 | 5:30 AM
Razak Mohamed Lazim, bekas pengarah kanan Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS), dijatuhi hukuman penjara 7 minggu, Akta Salah Guna Komputer, seleweng wang

Bekas pengarah kanan MUIS dihukum penjara 7 minggu atas salah guna komputer, seleweng wang

Sep 18, 2026 | 1:51 PM
Najib Razak, pengampunan bersyarat, tahanan di rumah

Najib diberi pengampunan bersyarat, jalani baki hukuman di rumah

Sep 18, 2026 | 1:09 PM
Pelajar Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri, Encik Suhaimi Ramli, lulus program Diploma Lanjutan Pengajian Islam (Fiqh dan Usul Fiqh) pada September 2024 dan berhasrat mengikuti pengajian Islam secara berstruktur hingga ke peringkat doktor falsafah (PhD).

Al-Zuhri jadi pilihan bagi pengajian Islam berstruktur hingga peringkat tinggi 

Jan 16, 2026 | 5:30 AM
projek Nitra, sastera Melayu, pupuk keyakinan dan kreativiti pelajar

Sastera Melayu tradisional lebih segar dengan sentuhan AI

Jul 31, 2025 | 4:48 PM
Amerika Syarikat tidak dijangka mengenakan tarif ke atas ekonomi Asia Tenggara sedang Asean terus kekal sebagai satu blok yang relevan dan mampu memainkan peranan penting dalam landskap geopolitik terkini.

Trump kembali satu ancaman terhadap aspirasi ekonomi Asia Tenggara

Jan 20, 2025 | 5:30 AM

“Mana negara boleh bertahan begini? Berapa tahun merdeka? (Hampir) 70 tahun. Tak habis lagi ke bincang, gaduh. Ini negeri siapa? Ini negeri kita” katanya.

Beliau berkata Malaysia kini berada pada tahap penting dari segi sosial, budaya dan politik. Justeru itu, semua pihak perlu mempunyai keberanian untuk menolak pendekatan yang boleh menjejaskan semangat kebangsaan dan perpaduan.

“Saya nak tekankan, ini bukan isu politik. Ini isu kelangsungan Malaysia sebagai sebuah negara. Kita mahu Malaysia menjadi negara kita semua,” katanya.

Datuk Anwar berkata sebagai Perdana Menteri, beliau mempunyai mandat untuk menjaga kepentingan semua rakyat tanpa mengira kaum.

“Saya mesti jaga Melayu, saya mesti jaga Cina, saya jaga India, Iban, Kadazan, kalau tidak, saya tidak layak jadi Perdana Menteri.

“Perdana Menteri mesti jaga semua, dengan keberanian dan keyakinan,” ujarnya.

Beliau berkata semua pihak yang diberi mandat atau sokongan rakyat perlu mempunyai komitmen untuk menjaga rakyat, negara dan masa depan anak-anak sebagai satu negara.

“Siapa sahaja diberi mandat, siapa sahaja disokong, mesti berjanji jaga rakyat, jaga negara, jaga masa depan anak-anak kita,” katanya.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Di sebalik ‘keriuhan’ politik, kisah 3 sahabat bukti perpaduan M’sia belum pudarAug 29, 2026 | 5:30 AM
Parti Bersama pilih jalan sukar, tidak ikut arus kerjasama politikAug 24, 2026 | 4:39 PM
KJ: Anwar, PH perlu muhasabah kenapa hilang sokongan, undi MelayuJul 24, 2026 | 3:29 PM
Datuk Seri Anwar IbrahimPOLITIK M'SIAperkauman