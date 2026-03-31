KUALA LUMPUR: Polis Diraja Malaysia (PDRM) telah menyita dan membekukan aset bernilai lebih RM470 juta ($150 juta) dalam satu kejayaan besar berhubung siasatan berterusan terhadap sindiket pengubahan wang haram yang canggih, menerusi operasi dinamakan Op Viking.

Pasukan Unit Siasatan Jenayah Pengubahan Wang Haram (Amla) Bukit Aman berkata kes itu, yang dibuka pada Oktober 2025 hasil risikan yang dikumpul sejak 2018, membabitkan rangkaian kesalahan yang kompleks, daripada pinjaman wang haram dan manipulasi pasaran saham sehinggalah kepada pelanggaran pendedahan korporat.