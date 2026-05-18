Polis rampas bunga ganja, syabu RM17.8j di KLIA, Ampang
6 warga asing berusia antara 17 dengan 31 tahun ditahan
May 18, 2026 | 6:24 PM
Anggota Polis Diraja Malaysia (PDRM) menyusun barang rampasan pada sidang media kejayaan polis menumpaskan sindiket pengedaran dadah jenis bunga ganja dan syabu dengan nilai rampasan berjumlah RM17.8 juta oleh PDRM Selangor, pada 18 Mei. - Foto NSTP
SHAH ALAM: Jaringan penyeludupan narkotik bernilai kira-kira RM17.8 juta ($5.76 juta) berjaya dilumpuhkan Polis Selangor, selepas enam warga asing, termasuk tiga wanita, dan seorang lelaki tempatan ditahan dalam operasi berasingan di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) dan Ampang, Selangor.
Dalam operasi pada 6, 9 dan 10 Mei lalu itu, enam warga asing berusia 17 hingga 31 tahun ditahan selepas bagasi dibawa mereka dikesan mencurigakan ketika melalui mesin pengimbas di KLIA.
