KUANTAN: Polis menahan tujuh pelajar sebuah sekolah agama di Rompin, Pahang, kerana disyaki terbabit dalam dua kejadian buli, sepanjang September ini.

Mangsa terdiri daripada tiga pelajar berusia 14 tahun yang belajar dan tinggal di asrama sekolah berkenaan.

Pemangku Ketua Polis Pahang, Datuk Azry Akmar Ayob, berkata kejadian pertama pada 12 September lalu membabitkan dua mangsa, yang mana polis menahan lima suspek terdiri daripada pelajar Tingkatan Empat dan Tingkatan Lima.

“Sementara itu, kejadian kedua turut membabitkan seorang pelajar Tingkatan Dua, dan enam pelajar ditahan untuk siasatan lanjut.

“Empat daripada pelajar yang ditahan itu turut terbabit dalam kejadian pertama (pada 12 September), dan kesemua mereka sudah dibebaskan dengan jaminan polis.

“Kami sedang melengkapkan kertas siasatan, termasuk laporan prestasi dan disiplin mangsa serta suspek yang akan diserahkan oleh pihak sekolah.

“Kami berharap semua dokumentasi dapat diselesaikan hari ini,” katanya, selepas menghadiri Majlis Serah Terima Tugas di Ibu Pejabat Polis Kontinjen (IPK) Pahang di Kuantan, pada 22 September, lapor Berita Harian Malaysia.

Sementara itu, Datuk Azry berkata pegawainya dari Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Rompin hadir ke sekolah berkenaan selepas kejadian itu dilaporkan pada 17 September.

“Kami memandang serius perkara ini dan sudah mengadakan perbincangan dengan pihak pengurusan sekolah.

“Kami mahu mengelakkan kejadian seumpama ini daripada berulang di sekolah berkenaan,” katanya ketika ditanya sama ada pihak sekolah cuba menutup kejadian itu.

Menurutnya, kedua-dua kes disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana merusuh, yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum dua tahun atau denda, atau kedua-duanya sekali, jika sabit kesalahan.

Pada 19 September lalu, media Malaysia melaporkan dua penuntut sekolah agama dipukul lima pelajar senior, selepas seorang daripada mereka didakwa ponteng kelas agama, manakala seorang lagi dituduh bersubahat.

Mangsa cedera di bahagian lengan dan badan.

Kejadian itu terbongkar selepas ibu kepada seorang pelajar mangsa buli, Cik Siti Rohani Yusof, 40 tahun, mendakwa kejadian itu menyebabkan keluarganya trauma selepas anaknya dikatakan dipukul menggunakan batang penyapu selain diugut dengan pisau lipat.