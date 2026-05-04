KUALA LUMPUR: Polis menahan seorang lelaki berusia lingkungan 30-an tahun selepas dia memuat naik hantaran gambar berunsur penghinaan terhadap Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, di media sosial.

Lelaki itu ditahan pada 3 Mei, 7.10 malam, di Bukit Mertajam, Pulau Pinang, oleh sepasukan pegawai dari Jabatan Siasatan Jenayah (JSJ) Bukit Aman, dengan kerjasama Ibu Pejabat Polis Kontinjen (IPK) Pulau Pinang.