Polis tahan lelaki didakwa hina Sultan Selangor
May 4, 2026 | 1:58 PM
Pengarah JSJ Bukit Aman, Datuk M Kumar, berkata siasatan dijalankan susulan satu hantaran dimuat naik oleh akaun Facebook ‘Lucas Liam’ pada 2 Mei lalu, yang didakwa menghina Sultan Selangor. - Foto BHM
KUALA LUMPUR: Polis menahan seorang lelaki berusia lingkungan 30-an tahun selepas dia memuat naik hantaran gambar berunsur penghinaan terhadap Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, di media sosial.
Lelaki itu ditahan pada 3 Mei, 7.10 malam, di Bukit Mertajam, Pulau Pinang, oleh sepasukan pegawai dari Jabatan Siasatan Jenayah (JSJ) Bukit Aman, dengan kerjasama Ibu Pejabat Polis Kontinjen (IPK) Pulau Pinang.
