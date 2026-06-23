Pengerusi Pakatan Harapan yang juga Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim (barisan kedua, tengah), bersama calon-calon Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor. - Foto FACEBOOK ANWAR IBRAHIM

Pengerusi Pakatan Harapan yang juga Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim (barisan kedua, tengah), bersama calon-calon Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor. - Foto FACEBOOK ANWAR IBRAHIM

TANGKAK (Muar): Seramai 56 calon Pakatan Harapan (PH) bakal menggalas cabaran pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor Julai ini, termasuk dua penyandang kerusi Parlimen.

Ahli Parlimen Pulai, Encik Suhaizan Kayat, dicalonkan bagi kerusi DUN Larkin, manakala Ahli Parlimen Batu Pahat, Encik Onn Abu Bakar, akan bertanding di Senggarang.

Pengumuman tersebut disempurnakan oleh Pengerusi PH merangkap Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, di majlis yang berlangsung Padang Extreme Bukit Gambir pada 22 Jun.

Antara nama tumpuan ialah bekas Menteri Pendidikan, Dr Maszlee Malik, yang diletakkan di DUN Puteri Wangsa, lapor Berita Harian Malaysia.

Dua bekas Exco Johor, Encik Mohd Khuzzan Abu Bakar dan Encik Dzulkefly Ahmad, masing-masing dicalonkan semula untuk mempertahankan kerusi Semerah dan Kota Iskandar.

Turut disenaraikan ialah Ketua Angkatan Muda Keadilan (AMK) Johor, Encik Faezuddin Puad (Kempas) dan Ketua Penerangan PKR Johor, Encik Mohd Fakharuddin Moslim bertanding di Pasir Raja.

Barisan muka baharu pula menampilkan Cik Noraziah Yazid (Buloh Kasap), Encik Jalex Lee En Xiang (Pemanis), Cik Tay Yok Jiun (Bekok), Encik Mohd Nor Mohd Yusof (Gambir), Encik Mohd Afif Abd Hamid (Kemelah), dan Cik Ayna Soraya Badaruddin (Sungai Balang).

Melengkapkan senarai wajah baharu ialah Encik Hisyamuddin @ Misrin Ishak (Sri Medan), Cik Yong Hu Yi (Yong Peng), Encik Ramli Hamid (Semarang), Encik Ezam Md Taslim (Parit Yaani), Encik Shazwan Dzainal Abidin (Parit Raja), serta Cik Felicia Poh Rui Ling (Penggaram).

Strategi pertukaran kawasan menyaksikan Cik Elia Nadira Sabudin beralih ke Tenang, manakala Encik Muhammad Taqiuddin Che Man bakal bertanding di Maharani.

Bagi kategori penyandang, Encik Ee Chin Lin kekal di Tangkak, Encik Ng Yak Howe di Bentayan, dan Encik Nazri Abdul Rahman di Simpang Jeram.