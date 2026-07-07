JOHOR BAHRU: Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) optimis bahawa kadar mereka yang keluar mengundi awal bagi Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor ke-16 mampu melepasi 96 peratus berdasarkan trend semasa, apabila peratusan pengundi awal yang menunaikan tanggungjawab mereka sudah mencecah 82 peratus setakat 1 tengah hari, 7 Julai.

Pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun, berkata pencapaian itu menunjukkan sambutan amat menggalakkan dan pihaknya menjangkakan lebih ramai pengundi akan hadir sebelum pusat mengundi ditutup pada petang itu.

“Setakat 1 tengah hari, peratusan keluar mengundi awal adalah sebanyak 82 peratus.

“Berdasarkan pencapaian sebelum ini, kita menjangkakan peratusan itu boleh mencecah sekitar 96 peratus,” katanya pada sidang akhbar selepas meninjau proses pengundian awal di beberapa pusat mengundi termasuk Kem Mahkota, di sini, pada 7 Julai.

Menurut Datuk Ramlan, seramai 20,607 pengundi awal dijangka hadir mengundi pada 7 Julai membabitkan 12,063 anggota polis dan pasangan serta 4,544 anggota tentera dan pasangan, manakala 4,144 lagi merupakan pengundi pos yang terdiri daripada 647 anggota polis dan 3,497 anggota tentera.

Katanya, sebanyak 64 pusat mengundi awal dibuka di seluruh Johor bermula 8 pagi dengan 29 pusat ditutup pada 12 tengah hari, lima pusat pada 2 petang dan baki 28 pusat ditutup pada 5 petang.

Beliau berkata semua peti undi awal akan disimpan mengikut prosedur yang ditetapkan sebelum dikira serentak pada hari pengundian sebenar, 11 Julai ini, lapor Kosmo!.

“Undi awal akan dikira pada hari pengundian sebenar selepas tamat tempoh mengundi. Kita menjangkakan keputusan penuh PRN Johor dapat diumumkan sebelum tengah malam dan berharap dengan sistem yang telah dinaik taraf, ia mungkin dapat diselesaikan sekitar 10 malam,” katanya.

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Dalam perkembangan sama, Datuk Ramlan memaklumkan bahawa sehingga 7 Julai, SPR telah menerima 588 laporan kesalahan pilihan raya, manakala Polis Diraja Malaysia menerima 44 laporan berkaitan pilihan raya.

Beliau turut menyeru semua pengundi yang layak supaya keluar mengundi beramai-ramai pada 11 Julai bagi menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat dalam sistem demokrasi negara itu.

“Kami berharap semua pengundi yang layak tidak melepaskan peluang untuk keluar mengundi dan melaksanakan tanggungjawab demokrasi masing-masing,” katanya.

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