Tempoh kempen Pilihan Raya Negeri (PRN) Melaka ke-16 bermula sebaik proses penamaan calon selesai pada 31 Oktober, menyaksikan persaingan sengit 79 calon daripada pelbagai parti dan gabungan politik untuk merebut 28 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) yang dipertandingkan.

Sejumlah tujuh parti politik termasuk calon Bebas menyertai PRN Melaka yang hari pengundiannya ditetapkan pada 14 November ini, dengan blok politik Pakatan Harapan (PH) pimpinan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, meletakkan jumlah calon teramai iaitu di 24 kerusi DUN.

Perkembangan itu berbeza dengan jumlah calon yang diumumkan PH pada malam 24 Oktober lalu, yang hanya menyenaraikan 21 calon daripada parti itu yang bakal bertanding pada PRN Melaka kali ini.

Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) Malaysia, Datuk Seri Ramlan Harun, berkata Barisan Nasional (BN) yang dipimpin Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, pula mempertaruhkan calon di 23 kerusi.

PH dan BN yang menjadi sekutu di peringkat Kerajaan Persekutuan dan menjadi seteru buat kali kedua di PRN Melaka selepas PRN Negeri Sembilan, bakal bersaing di 20 kerusi, dengan sembilan daripadanya bakal melihat pertembungan satu lawan satu.

Sementara gabungan pembangkang Perikatan Nasional (PN) – yang meneruskan kesinambungan sebagai rakan kerjasama BN selepas PRN Negeri Sembilan, hanya bertanding lima kerusi di PRN Melaka.

Ini bermakna jumlah calon sah yang bertanding mewakili BN meningkat berbanding 21 yang diumumkan parti itu pada 24 Oktober lalu, manakala PN yang awalnya diberikan tujuh kerusi hanya meletakkan calon di lima kerusi DUN.

Perubahan itu dilihat berlaku selepas BN mendapat tentangan daripada parti komponennya – Parti Cina Malaysia (MCA) yang awalnya tidak berpuas hati hanya diperuntukkan dua kerusi, sebelum perundingan semula dengan PN membolehkan MCA memperoleh tambahan dua lagi kerusi.

Satu parti komponen PN – Parti Rakyat India Malaysia (MIPP) pula menarik diri daripada bertanding PRN Melaka, selepas rundingan agihan kerusi dengan kepimpinan PN dikatakan gagal mencapai persetujuan.

Penyertaan kali kedua Parti Bersama Malaysia (Bersama) yang diterajui mantan Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat (PKR), Datuk Seri Rafizi Ramli, dalam PRN kali ini pula menyaksikan parti itu mempertaruhkan calon di 16 kerusi DUN.

Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) yang masih berstatus parti komponen PN dan kali kedua bertanding menggunakan logo sendiri selepas PRN Negeri Sembilan Ogos lalu, meletakkan calon di tujuh kerusi pada PRN Melaka, berbanding lapan yang diumumkan pada malam 29 Oktober.

Daripada tujuh kerusi ditandingi Bersatu, tiga turut menyaksikan pertembungan calon parti itu dengan PH, iaitu bagi kerusi Klebang; Ayer Keroh dan Pengkalan Batu, di sebalik spekulasi Bersatu akan bekerjasama dengan PH untuk menghadapi PRN Melaka.

PRN Melaka kali ini turut memperlihatkan penyertaan satu calon daripada Parti Bumiputera Perkasa Malaysia (Putra) dan tiga calon Bebas.

Datuk Ramlan turut memaklumkan, sejumlah 11 kerusi DUN akan menyaksikan pertandingan dua penjuru; 11 lagi pertembungan tiga penjuru dan enam kerusi berdepan persaingan empat penjuru.

Antara kerusi yang melibatkan pertandingan empat penjuru ialah DUN Gadek; Pengkalan Batu; Klebang; Ayer Keroh; Bukit Katil dan Bemban.

Calon tertua yang bertanding pada PRN kali ini berusia 66 tahun, iaitu Encik Mohamad Jaafar mewakili PH bagi kerusi DUN Telok Mas, manakala calon termuda juga dari PH, Encik Muhammad Mukhlisul Mubin Julasapiyah, 24 tahun, bagi kerusi DUN Kuala Linggi.

Antara kerusi yang menjadi tumpuan ialah DUN Tanjung Bidara di mana Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Rauf Md Yusoh merangkap Pengerusi BN Melaka akan dicabar calon PH, iaitu Setiausaha Penaja Parti Keadilan Rakyat (PKR) Cabang Masjid Tanah, Encik Mohd Yunazri Mustamiri.

Pengerusi BN, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, yang turut mengiringi Datuk Ab Rauf ke pusat penamaan calon, dilaporkan mencadangkan supaya penyandang kerusi DUN Tanjung Bidara itu kekal menerajui Melaka sebagai Ketua Menteri, sekiranya BN terus diberi mandat pada PRN Melaka kali ini.

“Kita serahkan mandat ini semula kepada rakyat. Rakyat sudah meletakkan di hati dan minda mereka untuk bersama-sama kita (BN),” katanya.

Selain itu Timbalan Menteri Pertahanan Malaysia, Encik Adly Zahari, yang bertanding mempertahankan kerusi DUN Bukit Katil yang dipegangnya selama dua penggal pula berdepan pertandingan empat penjuru.

Beliau akan ditentang calon Perikatan Nasional (PN), Encik Muhammad Ridzuan Mohd Sarif, selain calon Bersama, Dr Aliza Che Amran dan calon Bebas, Abu Bakar Sabudin.

Berita Harian Malaysia melaporkan, Encik Adly selaku Pengerusi PH Melaka dan Ahli Parlimen Alor Gajah mengakui tidak sesekali memandang rendah saingan di kerusi itu.

“Setiap parti dan gabungan yang bertanding terbukti mempunyai kekuatan masing-masing.

“Saya akan terus merayu kepada pengundi...kita tahu ada tambahan 4,000 pengundi muda yang sudah pasti harus kita cakna dan akan pastikan semua pengundi dapat maklumat mengenai apa yang telah dan akan kita lakukan untuk DUN ini,” katanya.

Pada PRN Melaka 2021, BN yang bertanding solo memenangi 21 daripada keseluruhan 28 kerusi, sekali gus membolehkan gabungan itu membentuk Kerajaan Negeri.