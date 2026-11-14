Barisan Nasional (BN) mengekalkan penguasaannya di Melaka selepas memenangi 24 daripada keseluruhan 28 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) bersama rakan pakatannya, Perikatan Nasional (PN) dalam Pilihan Raya Negeri (PRN) Melaka ke-16.

BN memenangi 21 daripada 23 kerusi ditandingi, sementara PN menang di tiga daripada lima kerusi ditandingi pada PRN Melaka kali ini.

Keputusan yang menepati ramalan itu membolehkan BN dan PN menubuhkan Kerajaan Negeri baharu selepas memperoleh majoriti dua pertiga.

Pakatan Harapan (PH) pimpinan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, pula hanya berjaya mempertahankan empat kerusi DUN daripada keseluruhan 24 kerusi ditandingi, menurun berbanding lima kerusi yang dimenangi pada PRN Melaka ke-15, 2021.

Pada PRN Melaka kali ini, PH kehilangan kerusi DUN Bukit Katil yang gagal dipertahankan oleh Pengerusi PH Melaka yang juga Timbalan Menteri Pertahanan Malaysia, Encik Adly Zahari, penyandang selama dua penggal.

Ahli Parlimen Alor Gajah dan bekas Ketua Menteri Melaka itu yang berdepan pertandingan empat penjuru tewas kepada calon PN, Encik Ridzuan Sarif, yang memperoleh majoriti lebih 5,000 undi.

Kerusi itu turut ditandingi calon Parti Bersama Malaysia (Bersama), Dr Aliza Che Amran, dan calon bebas, Encik Abu Bakar Sabudin.

Pengerusi Barisan Nasional (BN) Melaka, Datuk Ab Rauf Yusoh, yang berjaya mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) Tanjung Bidara diraikan penyokongnya di di Pusat Perdagangan Antarabangsa Melaka, pada malam 14 November. - Foto BH oleh HANNEEYZAH BAHARIN

Pengerusi BN Melaka, Datuk Seri Ab Rauf Yusoh, pula berjaya memperkukuh kedudukannya apabila meningkatkan majoriti kemenangan di kerusi DUN Tanjung Bidara berbanding PRN 2021, ketika beliau menang dengan kelebihan hanya 364 undi.

Beliau yang juga Ketua Menteri Melaka untuk penggal pentadbiran sebelum ini, menewaskan calon PH, Encik Mohd Yunazri Mustamiri, dengan majoriti lebih 5,000 undi dalam pertandingan satu lawan satu.

Pengerusi BN, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi yang juga Timbalan Perdana Menteri, pada sidang media di Pusat Perdagangan Antarabangsa Melaka, berkata BN dan PN akan membentuk Kerajaan Negeri Melaka selepas gabungan itu memperoleh majoriti dua pertiga dalam PRN Melaka, pada 14 November.

Beliau berkata kemenangan majoriti dua pertiga BN-PN membuktikan rakyat Melaka memilih rekod pencapaian dan kestabilan, berbanding retorik politik yang dimainkan pihak lawan sepanjang tempoh kempen.

Beliau menyifatkan kemenangan itu sebagai hatrik selepas BN memenangi tiga PRN berturut-turut, termasuk Johor dan Melaka, masing-masing pada Julai dan Ogos lalu.

“Kami amat bersyukur bahawa PRN Melaka kali ini sekali lagi memperlihatkan persefahaman politik yang dibina dengan kemantapan serta keikhlasan semakin subur serta diterima oleh rakyat secara keseluruhannya.

“Semangat kebersamaan antara BN dan PN sepanjang PRN ini akan diperkukuhkan bagi membentuk sebuah kerajaan negeri yang lebih stabil, kukuh dan berwibawa,” katanya.

Beliau yang juga Presiden Umno berkata pihaknya berharap gelombang BN-PN mampu berkembang ke seluruh negara supaya rakyat boleh memilih kerajaan yang benar-benar mampu menjamin kestabilan dan harapan.

Datuk Zahid turut memaklumkan Datuk Rauf akan mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka untuk penggal kedua pada pagi 15 November.

Sementara itu Encik Adly dalam sidang media di Bilik Gerakan Utama PH di Bukit Katil, berkata PH menerima pilihan rakyat Melaka selepas hanya memenangi empat kerusi daripada 24 kerusi yang ditandingi dalam PRN Melaka ke-16.

“PH menerima keputusan ini dengan terbuka dan menghormati mandat yang diberikan rakyat Melaka,” katanya pada malam 14 November.

Dalam pada itu, Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) memaklumkan peratusan keluar mengundi untuk PRN Melaka ke-16, mencapai sasaran ditetapkan SPR iaitu 70.59 peratus.

Mengikut data di laman web SPR, seramai 472,403 daripada keseluruhan 669,211 pemilih berdaftar keluar mengundi pada hari pengundian 14 November.

Untuk PRN Melaka kali ini, Bersama yang diterajui mantan pemimpin Parti Keadilan Rakyat, Datuk Seri Rafizi Ramli, mengulangi kekalahan pada PRN Johor apabila gagal memenangi sebarang kerusi daripada 16 yang ditandingi.

Kekalahan berulang turut dihadapi Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) pimpinan mantan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang tewas di semua tujuh kerusi ditandingi pada PRN Melaka kali ini.

Tiga calon Bebas dan seorang calon Parti Bumiputera Perkasa Malaysia (Putra).