HANG TUAH JAYA (Melaka): Kerjasama jentera dan penyokong Barisan Nasional (BN) serta Perikatan Nasional (PN) pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Melaka ke-16 kali ini, disifatkan lebih baik berbanding ketika PRN Negeri Sembilan, pada Ogos lalu.

Timbalan Presiden Parti Islam SeMalaysia (PAS), Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, berkata kerjasama erat itu dapat dilihat sejak hari penamaan calon pada 31 Oktober lalu, apabila kedua-dua gabungan bergerak sebagai satu pasukan bagi membantu calon masing-masing.

“Saya tengok kerjasama di Melaka lebih baik daripada Negeri Sembilan. Mungkin kerana sebahagian jentera Melaka ini turut turun ke Negeri Sembilan baru-baru ini dan melihat kerjasama yang sangat baik.

“Petugas PAS daripada negeri lain turut turun membantu calon BN di kawasan BN bertanding, sebagaimana BN juga bertugas di tempat calon PN bertanding.

“Kerjasama itu sangat baik,” katanya ketika ditemui pada program Ceramah Grand Finale PN dan BN di kawasan Dewan Undangan Negeri (DUN) Paya Rumput, di Hang Tuah Jaya, Melaka, pada malam 11 November, lapor Berita Harian Malaysia.

Turut hadir Pengerusi BN yang juga Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi.

Tuan Ibrahim yang juga Timbalan Pengerusi PN berkata kerjasama itu turut membabitkan jentera PAS dari negeri lain yang turun membantu calon BN di kawasan ditandingi parti berkenaan, manakala jentera BN turut membantu calon PN di kawasan masing-masing.

Mengulas mengenai pemindahan undi antara penyokong BN dan PN pula, Tuan Ibrahim berkata usaha itu dilihat berpotensi direalisasikan menerusi penyelarasan jentera kedua-dua gabungan yang kini bergerak berdasarkan sasaran pengundi secara lebih khusus.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Bekas Perdana Menteri Malaysia, Encik Najib Tun Razak (tengah, baju biru) pada hari beliau mendapat kebenaran Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 10 November lalu, untuk menjalani baki hukuman penjara enam tahun bagi kes penyelewengan dana RM42 juta SRC International Sdn Bhd, secara tahanan rumah di kediamannya di Taman Duta, Kuala Lumpur.

Badan Peguam cabar hukuman tahanan rumah Najib, AGC bantah kerana persoal kuasa Agong

Nov 12, 2026 | 7:04 PM
gibran rakabuming raka

Naib Presiden Indonesia letak jawatan

Nov 12, 2026 | 4:49 PM
Kerajaan Johor memantau enam empangan yang paras airnya berada pada tahap kritikal iaitu Upper Layang, Lower Layang, Lebam, Machap, Pontian Kechil dan Gunung Pulai 2.

6 empangan Johor pada paras kritikal, 13 loji rawatan air berisiko terjejas

Nov 12, 2026 | 4:39 PM
Seorang anggota polis putus pergelangan tangan kanan selepas diserang seorang lelaki warga asing bersenjatakan parang di pangsapuri Desa Aman Puri, Kepong, di Selangor, pada petang 11 November.

Pergelangan tangan polis putus ditetak warga asing di Selangor, suspek ditembak mati

Nov 12, 2026 | 4:23 PM
Pengasas Raisugood, Cik Raodah Arshad, memanfaatkan resipi susyi bakar hasil air tangan ibunya untuk membangunkan perniagaan makanan sendiri selepas berdepan pelbagai cabaran ketika mengurus sebuah francais piza. Ketabahan beliau dalam bidang keusahawanan mendapat pengiktirafan menerusi Anugerah Spirit of Enterprise (SOE) 2026 pada 5 November.

Dulu gagal berniaga piza, kini bangkit jual susyi resipi ibu dari dapur komersial

Nov 12, 2026 | 11:15 AM
Pengasas Kaveman Productions Pte. Ltd, Encik Khairul Anuar Ibrahim, 40 tahun, berkongsi beliau mula menjadi usahawan dalam bidang produksi media dengan niat untuk memberi kesan baik kepada orang lain, khususnya kliennya, dengan melaksanakan perniagaan yang penuh nilai kemanusiaan.

Usahawan pentingkan nilai manusiawi dalam berniaga, terima anugerah selepas hampir dua dekad

Nov 11, 2026 | 2:00 PM
Pemilik restoran Italy Porta Porta dan penyanyi popular era 1980-an, Cik Rozianah Baharudin, bakal bersara dan tutup restorannya pada 31 Disember.

Restoran Italy Porta Porta ucap selamat tinggal selepas 33 tahun, pemilik ingin bersara

Nov 10, 2026 | 3:22 PM
Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan, Infrastruktur dan Komunikasi Johor, Encik Mohamad Fazli Mohamad Salleh (kanan), menyampaikan cenderamata kepada Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Malaysia (MOT), Datuk Seri Jana Santhiran Muniayan, di Putrajaya.

Johor cadang bina Stesen KTM Komuter di Arena Larkin

Nov 10, 2026 | 6:49 PM
mockram kassim, meninggal dunia, penerbit TV

Dunia penyiaran kehilangan perintis hiburan Melayu, Mockram Kassim

Nov 10, 2026 | 11:43 AM
Kejadian yang berlaku pada 4 November itu melibatkan pemandu bas Go-Ahead yang mengendalikan perkhidmatan 136 di sepanjang Ang Mo Kio Avenue 6.

Kes pemandu bas diancam: Kesatuan kutuk penderaan terhadap pekerja pengangkutan awam

Nov 7, 2026 | 9:10 PM

“Saya nampak jentera BN dan PN masing-masing sudah ada undi putih sendiri. Apabila kita gabungkan undi ini, kedua-dua pihak meletakkan sasaran untuk memastikan pengundi berkenaan keluar mengundi.

“Jadi, gerak kerja sekarang sudah sampai ke peringkat sasaran khusus kepada setiap pengundi, bukan lagi secara umum. Mereka perlu memastikan setiap petugas melaksanakan tanggungjawab bagi membawa pengundi keluar mengundi,” katanya.

Dalam perkembangan sama, beliau turut berpuas hati dengan sokongan yang diterima terhadap gabungan itu setakat ini, namun mengingatkan jentera parti supaya tidak mengambil mudah perkembangan berkenaan sehingga hari pengundian pada 14 November.

Pada PRN Melaka kali ini, PN yang diterajui PAS meneruskan kesinambungan kerjasama dengan BN menerusi pembahagian kerusi ditandingi, bagi mengelak pertembungan.

Untuk PRN Melaka ke-16, BN bertanding di 23 kerusi, manakala gabungan pembangkang, PN, hanya bertanding di lima kerusi DUN.

Parti lain yang turut bertanding ialah blok politik Pakatan Harapan (PH) pimpinan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mempertaruhkan calon di 24 kerusi DUN; Parti Bersama Malaysia (16 kerusi); Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) di tujuh kerusi; Parti Bumiputera Perkasa Malaysia (Putra) di satu kerusi dan tiga calon Bebas.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Anthony Loke cabar AP BN kritik kepimpinan Anwar letak jawatanNov 11, 2026 | 3:00 PM
BN mahu lakukan lebih baik dari PH jika menang pilihan raya umum mendatangNov 11, 2026 | 3:10 PM
PN ulangi gesaan supaya ahli undi BN seperti di N. SembilanNov 10, 2026 | 5:27 PM
PRN Melaka: Umno fokus perkukuh muafakat dengan PASNov 10, 2026 | 4:57 PM
POLITIK M'SIApilihan raya negeri Melaka