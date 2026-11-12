HANG TUAH JAYA (Melaka): Kerjasama jentera dan penyokong Barisan Nasional (BN) serta Perikatan Nasional (PN) pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Melaka ke-16 kali ini, disifatkan lebih baik berbanding ketika PRN Negeri Sembilan, pada Ogos lalu.

Timbalan Presiden Parti Islam SeMalaysia (PAS), Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, berkata kerjasama erat itu dapat dilihat sejak hari penamaan calon pada 31 Oktober lalu, apabila kedua-dua gabungan bergerak sebagai satu pasukan bagi membantu calon masing-masing.

“Saya tengok kerjasama di Melaka lebih baik daripada Negeri Sembilan. Mungkin kerana sebahagian jentera Melaka ini turut turun ke Negeri Sembilan baru-baru ini dan melihat kerjasama yang sangat baik.

“Petugas PAS daripada negeri lain turut turun membantu calon BN di kawasan BN bertanding, sebagaimana BN juga bertugas di tempat calon PN bertanding.

“Kerjasama itu sangat baik,” katanya ketika ditemui pada program Ceramah Grand Finale PN dan BN di kawasan Dewan Undangan Negeri (DUN) Paya Rumput, di Hang Tuah Jaya, Melaka, pada malam 11 November, lapor Berita Harian Malaysia.

Turut hadir Pengerusi BN yang juga Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi.

Tuan Ibrahim yang juga Timbalan Pengerusi PN berkata kerjasama itu turut membabitkan jentera PAS dari negeri lain yang turun membantu calon BN di kawasan ditandingi parti berkenaan, manakala jentera BN turut membantu calon PN di kawasan masing-masing.

Mengulas mengenai pemindahan undi antara penyokong BN dan PN pula, Tuan Ibrahim berkata usaha itu dilihat berpotensi direalisasikan menerusi penyelarasan jentera kedua-dua gabungan yang kini bergerak berdasarkan sasaran pengundi secara lebih khusus.

“Saya nampak jentera BN dan PN masing-masing sudah ada undi putih sendiri. Apabila kita gabungkan undi ini, kedua-dua pihak meletakkan sasaran untuk memastikan pengundi berkenaan keluar mengundi.

“Jadi, gerak kerja sekarang sudah sampai ke peringkat sasaran khusus kepada setiap pengundi, bukan lagi secara umum. Mereka perlu memastikan setiap petugas melaksanakan tanggungjawab bagi membawa pengundi keluar mengundi,” katanya.

Dalam perkembangan sama, beliau turut berpuas hati dengan sokongan yang diterima terhadap gabungan itu setakat ini, namun mengingatkan jentera parti supaya tidak mengambil mudah perkembangan berkenaan sehingga hari pengundian pada 14 November.

Pada PRN Melaka kali ini, PN yang diterajui PAS meneruskan kesinambungan kerjasama dengan BN menerusi pembahagian kerusi ditandingi, bagi mengelak pertembungan.

Untuk PRN Melaka ke-16, BN bertanding di 23 kerusi, manakala gabungan pembangkang, PN, hanya bertanding di lima kerusi DUN.