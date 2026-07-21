SEREMBAN: Seorang lelaki menjadi individu pertama ditahan polis selepas tempoh kempen Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan ke-16 bermula sejak 18 Julai, kerana dipercayai melakukan kesalahan berkaitan pilihan raya, dengan merosakkan bendera Pakatan Harapan (PH) di sekitar Kuala Klawang, Jelebu.

Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Alzafny Ahmad, berkata lelaki berkenaan ditahan pada 19 Julai, menyusuli laporan mengenai bendera parti berkenaan yang dirosakkan di tepi jalan bermula dari Jambatan Mengkan, Kuala Klawang hingga ke Pejabat Kesihatan Jelebu.

Menurutnya kes itu disiasat mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan kerana melakukan khianat sehingga menyebabkan kehilangan atau kerugian harta benda.

“Dalam kejadian berasingan di Jempol, polis menerima gambar dan rakaman video memaparkan bahan kempen PH dibakar serta dikoyakkan di Simpang Tiga Jalan Palong 9, 10 dan 11, Gemas.

“Kes itu disiasat mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan kerana melakukan khianat menggunakan api sehingga menyebabkan kerugian harta benda,” katanya, lapor Kosmo!.

Menurut beliau sebanyak empat laporan polis diterima sejak 19 Julai dengan dua kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya.

“Secara keseluruhan, tujuh laporan polis telah diterima dan empat kertas siasatan dibuka sepanjang tempoh 18 hingga 20 Julai,” katanya.

Dalam pada itu, polis turut menerima laporan mengenai bendera PH yang ditemukan di atas tanah berhampiran lampu isyarat Ayer Hitam, Jempol, namun kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Penyokong kumpulan Houthi berhimpun dalam satu perhimpunan di Sanaa pada 17 Julai bagi membantah sekatan yang didakwa dikenakan gabungan pimpinan Arab Saudi ke atas kawasan di bawah kawalan mereka. Ketegangan semakin memuncak apabila Houthi mengumumkan sekatan maritim terhadap Arab Saudi dan memberi amaran akan menyasarkan kemudahan minyak serta infrastruktur negara itu jika konflik terus meningkat, manakala Riyadh berikrar mengambil semua langkah perlu untuk melindungi kapal dan laluan perdagangannya

Houthi isytihar sekatan maritim terhadap Saudi di Laut Merah

Jul 21, 2026 | 1:03 PM
Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim, telah meletakkan jawatan daripada semua jawatan politik berikutan satu ‘kesilapan pertimbangan’ dalam mengendalikan interaksinya dengan seorang wanita. Gambar diambil sewaktu sesi sidang Parlimen beberapa bulan lalu.

Faishal letak jawatan, akur silap interaksi dalam talian dengan wanita

Jul 20, 2026 | 1:37 PM
Faishal Ibrahim, masyarakat Melayu Islam, inisiatif akar umbi

Pemimpin masyarakat hargai komitmen Faishal terhadap inisiatif akar umbi

Jul 20, 2026 | 8:15 PM
Pelajar Madrasah Aljunied Program Diploma Baccalaureate Antarabangsa, Cik Hannah Yusra Rashid, 19 tahun (kiri) dan Encik Ahmad Eimran Darwisy Mohammed Suhaimi, 19 tahun, masing-masing menerima Biasiswa Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) dan Biasiswa Syed Isa Semait (SISS). Secara kesimpulannya, terdapat tiga penerima SISS dan dua penerima Biasiswa MUIS bagi 2026.

MUIS lancar program pacu pembangunan asatizah

Jul 20, 2026 | 9:20 PM
kek pameran rosak, bayar ganti rugi kek, tanggungjawab ibu bapa

Ibu dikenakan bayaran selepas kek pameran lekuk disentuh anak

Jul 20, 2026 | 7:10 PM
Encik Muhammad Aufa Aniq Mohamed Salizal (kiri) dan abangnya, Encik Muhammad Nurshadiqqin Mohamed Salizal, sentiasa saling menyokong ketika bertugas. Bersama mereka ialah ibu mereka, Cik Siti Sufiyyah Ithnin.

Rezeki dua beradik pikul tugas mencabar sebagai pakar pengikat kontena

Jul 14, 2026 | 6:05 PM
Kawasan di latar belakang gambar yang diambil pada 7 Julai ialah tempat JTC bakal membina hab pengangkutan Woodlands Gateway. Di latar depan ialah tapak stesen RTS Woodlands North, yang kini sedang dalam pembinaan.

Woodlands Gateway bakal jadi hab pengangkutan bersepadu

Jul 12, 2026 | 5:56 PM
Pengguna Threads memuat naik video memaparkan seseorang menunjukkan pasport Singapura ketika mengisi minyak RON95.

Sengaja tayang pasport S’pura sambil isi RON95 undang kemarahan netizen M’sia

Jul 3, 2026 | 5:14 PM
piala dunia

Surat terbuka kepada isteri (bagi pihak semua suami) jelang Piala Dunia

Jun 7, 2026 | 5:30 AM
Singapore, Parliament, Parlimen, Middle East conflict, konflik Timur Tengah

Parlimen bincang langkah lindungi S’pura daripada kesan konflik Timur Tengah

Apr 6, 2026 | 4:33 PM

“Satu lagi laporan dibuat di Bahau selepas penganjur dinasihatkan supaya menghentikan aktiviti kempen yang tidak mempunyai permit. Aktiviti tersebut dihentikan dalam keadaan baik dan terkawal,” katanya.

Dalam pada itu Datuk Alzafny, berkata sebanyak 141 daripada 143 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 diluluskan bagi tempoh 18 hingga 20 Julai.

Beliau berkata kesemua program dan aktiviti politik yang diluluskan dipantau Polis Diraja Malaysia (PDRM) bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam.

Tambah Datuk Alzafny, setakat ini, situasi keselamatan dan ketenteraman awam sepanjang proses PRN Negeri Sembilan, adalah pada tahap yang baik dan terkawal.

Laporan berkaitan
Polis Johor kerah 3,565 petugas pastikan pengundian awal PRN berjalan lancarJul 6, 2026 | 4:43 PM
‘Perang bendera’ hidupkan suasana kempen PRN JohorJul 6, 2026 | 3:36 PM
Lapan kertas siasatan dibuka sepanjang kempen PRN JohorJul 3, 2026 | 5:57 PM
pilihan raya malaysiaPOLITIK M'SIA