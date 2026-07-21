Dalam usaha mempertahankan penguasaan dan pemerintahan di Negeri Sembilan, Pakatan Harapan (PH) melancarkan manifestonya untuk Pilihan Raya Negeri (PRN) ke-16, dengan menjanjikan peningkatan peluang pekerjaan, kemudahan perumahan dan pembangunan ekonomi untuk tempoh lima tahun akan datang.

Manifesto yang menggariskan 10 komitmen utama PH bertemakan ‘Kekal Harapan’ dan ‘Negeri Sembilan Maju 2045’ pada malam 20 Julai itu, dilancarkan Pengerusi PH Negeri Sembilan yang juga Menteri Besar sementara, Datuk Seri Aminuddin Harun di Seremban.

Beliau berkata manifesto berkenaan bukan sekadar janji atau retorik politik, tetapi satu pelan tindakan realistik yang mampu dilaksanakan sepenuhnya.

Malah katanya PH telah membuktikan keupayaannya menerusi rekod pentadbiran cemerlang sejak mengambil alih tampuk pemerintahan kerajaan Negeri Sembilan selepas pilihan raya pada 2018.

Datuk Aminuddin yang juga Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat (PKR), juga berkata manifesto itu dirancang dengan matlamat untuk menjadikan Negeri Sembilan sebagai koridor pusat bagi pembangunan ekonomi Malaysia.

“Visi saya bukan sekadar untuk menjadikan Negeri Sembilan sebuah negeri yang lebih kaya. Ia bukan sekadar menarik lebih banyak pelaburan. Ia bukan sekadar membina lebih banyak bangunan.

“Bagi saya yang paling penting, manifesto ini mampu dilaksanakan, bukan hanya janji. Kita tak perlu berjanji tetapi pelaksanaan adalah keutamaan bagi kami.

“PH sudah buktikan lapan tahun kami melaksanakan manifesto, melainkan yang membabitkan undang-undang yang tidak diluluskan di dalam Dewan Undangan Negeri (DUN),” katanya selepas melancarkan Manifesto PH Negeri Sembilan, di Seremban, pada malam 20 Julai.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Pasukan Sepanyol meraikan kejayaan Piala Dunia semasa perarakan kemenangan di Madrid pada 20 Julai.

Sepanyol rai kejayaan Piala Dunia dengan perarakan meriah

Jul 21, 2026 | 2:16 PM
Polis menerima panggilan mengenai kejadian itu kira-kira 4.45 petang pada 20 Julai.

Lelaki, 59, maut selepas gaduh dengan jiran di Lengkok Bahru, seorang diberkas

Jul 21, 2026 | 4:39 PM
Individu yang didakwa ahli sindiket pemerdagangan bayi semasa perbicaraan di Bandung, Indonesia, pada 30 Jun.

Sindiket jual bayi Indonesia ke S’pura dipenjara

Jul 21, 2026 | 3:24 PM
Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim, telah meletakkan jawatan daripada semua jawatan politik berikutan satu ‘kesilapan pertimbangan’ dalam mengendalikan interaksinya dengan seorang wanita. Gambar diambil sewaktu sesi sidang Parlimen beberapa bulan lalu.

Faishal letak jawatan, akur silap interaksi dalam talian dengan wanita

Jul 20, 2026 | 1:37 PM
Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim, telah meletak jawatan sebagai seorang menteri dan Anggota Parlimen (AP). Perletakan jawatan Dr Faishal, yang juga AP GRC Marine Parade-Braddell Heights disebabkan “alasan peribadi”, menurut kenyataan Pejabat Perdana Menteri (PMO) pada 20 Julai.

Faishal letak jawatan, Zaqy ambil alih sebagai Pemangku Menteri

Jul 20, 2026 | 12:45 PM
Speaker Parlimen dan Anggota Parlimen (AP) GRC Marine Parade-Braddell Heights, Encik Seah Kian Peng (kiri) bersama mantan AP GRC itu, yang juga mantan Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim, dalam satu hantaran Facebook pada April 2025. Dr Faishal meletak jawatan sebagai Menteri, AP dan anggota Parti Tindakan Rakyat (PAP) pada 20 Julai atas “alasan peribadi”, kata Pejabat Perdana Menteri (PMO) dalam satu kenyataan.

AP Marine Parade-Braddell Heights jamin jaga maslahat penduduk Kembangan

Jul 20, 2026 | 7:05 PM
Suspek warga Singapura, Muhammad Zulhelmi Muhammad Nadzlie, 25 tahun, menafikan telah secara sengaja memukul kekasihnya, Cik Angelica Suherman, 26 tahun.

Kes bunuh di Bali: Warga S’pura nafi pukul kekasih, polis terus jalankan siasatan

Jul 18, 2026 | 7:22 PM
Penjaja, Cik Noor Aisha Mohamed Ibrahim (kanan), menjual makanan India Muslim di Pusat Penjaja Perusahaan Sosial di Pusat Penjaja Jurong West selepas pernah berniaga di sebuah kedai kopi dan medan selera. 

Pusat Penjaja Perusahaan Sosial meriah dengan aneka acara untuk menarik pelanggan

Jun 30, 2026 | 5:30 AM
Rahsia Bidadari, jenama tempatan, kedai kopi halal

Kedai kopi Rahsia Bidadari satukan jenama tempatan popular bawah satu bumbung

Jul 4, 2026 | 5:30 AM
cerpen, Lara, Azira Syazwina Mohammed Rafi, mllpc

Lara

Jul 5, 2026 | 5:30 AM

Manifesto PH itu antara lain menggariskan ikrar untuk mengekalkan sebuah kerajaan yang stabil, berwibawa dan bebas rasuah supaya pembangunan dapat diteruskan tanpa gangguan demi kepentingan rakyat.

PH juga menggariskan komitmen membina masa depan anak Negeri Sembilan yang lebih baik, membuka lebih banyak peluang pelaburan, membangunkan industri berteknologi tinggi dan mewujudkan 30,000 peluang pekerjaan berkualiti, supaya rakyat tidak perlu berhijrah jauh untuk mencari rezeki.

Selain itu PH turut bertekad membina 20,000 unit rumah mampu milik dan membantu lebih ramai rakyat mendapatkan kediaman yang selesa, selamat dan mampu dimiliki.

PH juga akan merealisasikan lima projek berimpak tinggi bersama Kerajaan Persekutuan termasuk antaranya Pelabuhan Antarabangsa Port Dickson; Landasan Bypass Senawang-Port Klang dan Seremban Sentral.

Menerusi projek Seremban Sentral, kekerapan perkhidmatan komuter Seremban-Kuala Lumpur akan dipertingkatkan untuk memudahkan anak Negeri Sembilan berulang-alik Seremban-Kuala Lumpur.

Pelabuhan Antarabangsa Baharu Port Dickson dijangka akan merancakkan ekonomi, mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti baharu dan menarik pelaburan antarabangsa ke Negeri Sembilan, sementara Landasan Bypass Senawang-Port Klang akan meningkatkan keterhubungan rel sebagai pemangkin baharu sektor perindustrian dan logistik negeri.

Selain itu, turut diberi perhatian ialah pembangunan belia, wanita dan keluarga; pembangunan pelancongan dan warisan Adat; kemajuan seimbang bandar dan luar bandar serta Felda; pertanian moden dan keterjaminan makanan; perkhidmatan kesihatan berkualiti serta perpaduan agama, keharmonian dan kemajuan untuk semua.

Laporan berkaitan
RM50j perindah flat awam Johor, hampir 47,000 penduduk gaji rendah raih manfaatJul 21, 2026 | 1:59 PM
Pasukan Exco baharu Johor yakin mampu laksana 63 tekad manifestoJul 20, 2026 | 2:51 PM
Istiadat angkat sumpah jawatan Exco Johor dijadual pada 18 JulaiJul 17, 2026 | 9:20 PM
PAKATAN HARAPANmanifestopilihan raya malaysia