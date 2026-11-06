KUCHING: Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) Malaysia menetapkan 12 Disember ini sebagai hari pengundian bagi Pilihan Raya Negeri (PRN) Sarawak ke-13.

Pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun, berkata hari penamaan calon ditetapkan pada 28 November, manakala pengundian awal pada 8 Disember, dengan tempoh berkempen selama 14 hari.

“Hari mengundi awal ditetapkan pada 8 Disember melibatkan 24,408 anggota polis, Pasukan Petugas Am serta tentera,” katanya pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat khas bagi membincangkan urusan serta tarikh-tarikh penting PRN Sarawak di Kuching, Sarawak, pada 6 November.

Pada 23 Oktober lalu, Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari Openg, mengumumkan pembubaran Dewan Undangan Negeri (DUN) Sarawak berkuat kuasa 26 Oktober, bagi memberi laluan kepada PRN Sarawak ke-13.

DUN Sarawak mempunyai 82 kerusi dan jumlah itu kekal digunakan pada pilihan raya kali ini, berikutan proses pewujudan 17 kerusi tambahan belum dimuktamadkan, lapor laman web Astro Awani.

Setakat suku tahun ketiga 2026, jumlah pemilih berdaftar di Sarawak mencecah 2.05 juta orang, berbanding 1.25 juta pemilih pada PRN 2021.

Pada PRN Sarawak ke-12 yang berlangsung 18 Disember 2021, Gabungan Parti Sarawak (GPS) memenangi 76 daripada 82 kerusi dipertandingkan, manakala Parti Sarawak Bersatu (PSB) memperoleh empat kerusi dan Parti Tindakan Demokratik (DAP) dua kerusi.

PRN Sarawak merupakan PRN keempat diadakan pada 2026, selepas PRN Johor pada 11 Julai, disusuli Negeri Sembilan 1 Ogos, seterusnya Melaka pada 14 November.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Calon Parti Demokrat, Encik Abdul El-Sayed, menyampaikan ucapan kemenangan dalam pilihan raya pertengahan penggal Amerika Syarikat di Detroit, Michigan, pada 4 November 2026. Encik El-Sayed mencipta sejarah sebagai senator Islam pertama Amerika dan mencuri perhatian apabila menyindir Naib Presiden, Encik JD Vance, dengan ungkapan Arab “JD, habibi”. Kemenangan beliau, selepas berdepan kecaman anti-Islam sepanjang kempen, mencetuskan kegembiraan dalam kalangan masyarakat Arab dari Michigan hingga ke Timur Tengah.

‘JD, habibi’: Sindiran senator Islam pertama AS cetus kegembiraan masyarakat Arab

Nov 6, 2026 | 1:06 PM
anak angkat singapura

Indonesia dakwa pengambilan 18 anak angkat di S’pura tidak sah

Nov 6, 2026 | 12:32 PM
haji 2027, pakej haji, MUIS

Haji 2027: Muis luluskan 37 pakej, pilihan 18 hari lebih murah

Nov 5, 2026 | 5:43 PM
rangkaian SG Untuk Kemanusiaan, Salah satu cabaran utama bagi badan kemanusiaan semasa menjalankan operasi bagi penduduk terjejas oleh krisis di Gaza adalah berkaitan keselamatan petugas, demikian dinyatakan oleh Penolong Ketua Hal Ehwal Antarabangsa di Palang Merah Singapura (SRC), Cik Nur Hafiza AB

Keselamatan petugas cabaran utama misi bantuan kemanusiaan di Gaza

Nov 5, 2026 | 7:55 PM
Salah satu projek yang bakal dilancarkan pada Februari 2027 terletak di kawasan perumahan baharu Mount Pleasant di Toa Payoh.

BTO Feb 2027: Projek kedua di Mount Pleasant, Bishan dengan tempoh menunggu lebih singkat

Nov 5, 2026 | 8:19 PM
Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam merangkap Menteri Negara Kanan (Pertahanan), Encik Zaqy Mohamad (depan, dua dari kanan); Menteri Negara (Ehwal Luar merangkap Ehwal Dalam Negeri), Encik Zhulkarnain Abdul Rahim (depan, kanan); dan Menteri Negara (Pengangkutan merangkap Kebudayaan, Masyarakat dan Belia), Encik Baey Yam Keng (depan, dua dari kiri), bersama wakil Humanity Matters (HM), Yayasan Rahmatan Lil Alamin (RLAF), Palang Merah Singapura (SRC) dan Mercy Relief (MR) dalam pelancaran rangkaian SG Untuk Kemanusiaan.

SG Untuk Kemanusiaan dilancar demi perkukuh bantuan kemanusiaan ke Gaza

Nov 5, 2026 | 1:00 PM
Dr Abdul El-Sayed (kiri) bersama isterinya, Dr Sarah Jukaku, seorang pakar psikiatri berketurunan India, ketika menikmati hidangan di sebuah restoran. Dr El-Sayed, 42 tahun, mencatat sejarah sebagai individu Islam pertama dipilih menganggotai Senat Amerika Syarikat selepas menewaskan calon Parti Republikan, Encik Mike Rogers, dalam pilihan raya pertengahan penggal pada 3 November.

Kenali pakar psikiatri, isteri tulang belakang El-Sayed

Nov 5, 2026 | 11:44 AM
Bekas Presiden Indonesia, Joko “Jokowi’ Widodo, menunjukkan ijazah asal Universiti Gadjah Mada (UGM) ketika memberikan keterangan dalam perbicaraan kes fitnah di Mahkamah Daerah Jakarta Timur pada 5 November 2026. Jokowi mengemukakan dokumen itu bagi menangkis dakwaan bahawa beliau menggunakan ijazah palsu sepanjang kerjaya politiknya, termasuk ketika bertanding dalam pilihan raya presiden pada 2014. Beliau menegaskan ijazah berkenaan pertama kali digunakan untuk memohon pekerjaan di PT Kertas Kraft Aceh pada 1985 atau 1986, manakala UGM turut mengesahkan kesahihan kelayakan akademiknya.

Jokowi tunjuk ijazah asal di mahkamah, nafi dakwaan guna sijil palsu

Nov 5, 2026 | 2:11 PM
Penyokong Parti Demokrat bersorak ketika keputusan pilihan raya separuh penggal Amerika Syarikat diumumkan dalam majlis mengikuti keputusan pilihan raya bagi calon Senat, Troy Jackson, di Hotel Holiday Inn Portland, Maine. Parti Demokrat mencatat kemenangan demi kemenangan untuk menguasai Dewan Perwakilan, termasuk merampas beberapa kawasan penting daripada Republikan, malah memenangi kawasan yang dimenangi Presiden Donald Trump dengan kelebihan sekurang-kurangnya 10 mata peratusan pada pilihan raya presiden 2024.

Trump akui perang Iran antara punca kekalahan besar Republikan

Nov 4, 2026 | 3:08 PM
Puteri Gunung Ledang muzikal, Pesta Raya 2027, Esplanade Singapura

Pementasan muzikal ‘Puteri Gunung Ledang’ di Esplanade sempena ‘Pesta Raya 2027’

Oct 29, 2026 | 10:33 AM
Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
PN dapat ‘nyawa kedua’, boleh guna logo sendiri di PRN MelakaOct 24, 2026 | 5:30 AM
DUN Sarawak dibubar 26 Okt, beri laluan PRN-13Oct 23, 2026 | 5:19 PM
Mantan AP: PRU16 seawal Feb jika DAP kekal sokong Kerajaan Perpaduan hingga BelanjawanAug 5, 2026 | 3:55 PM
pilihan rayaSarawakPOLITIK M'SIA