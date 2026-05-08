Siasatan kes pelaburan RM1.1b didakwa libat Rafizi selesai
SPRM teliti kemungkinan pelanggaran SOP atau tatacara pentadbiran kerajaan dalam proses keputusan
May 8, 2026 | 6:19 PM
Siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) terhadap mantan Menteri Ekonomi, Datuk Seri Rafizi Ramli, berkaitan dakwaan penyalahgunaan kuasa melibatkan kontrak kerajaan bernilai RM1.1 bilion ($360 juta) dilihat memasuki fasa penting.
Ini apabila proses rakaman percakapan selama empat hari membabitkan Ahli Parlimen Pandan (Kuala Lumpur) itu kini selesai dan siasatan SPRM dikatakan berada pada peringkat akhir, sebelum tindakan selanjutnya, termasuk pendakwaan terhadap pihak terlibat, diambil.
