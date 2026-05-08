Siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) terhadap mantan Menteri Ekonomi, Datuk Seri Rafizi Ramli, berkaitan dakwaan penyalahgunaan kuasa melibatkan kontrak kerajaan bernilai RM1.1 bilion ($360 juta) dilihat memasuki fasa penting.

Ini apabila proses rakaman percakapan selama empat hari membabitkan Ahli Parlimen Pandan (Kuala Lumpur) itu kini selesai dan siasatan SPRM dikatakan berada pada peringkat akhir, sebelum tindakan selanjutnya, termasuk pendakwaan terhadap pihak terlibat, diambil.