PUTRAJAYA: Mantan Menteri Ekonomi Malaysia, Datuk Seri Rafizi Ramli, dipanggil memberi keterangan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), bagi membantu siasatan membabitkan perjanjian kerajaan bernilai RM1.1 bilion ($350 juta) dengan gergasi semikonduktor British, Arm Holdings Plc (ARM).

Pengarah Kanan Bahagian Siasatan SPRM, Datuk Mohd Hafaz Nazar, berkata Ahli Parlimen Pandan (Kuala Lumpur) itu, dipanggil memberi keterangan pada 10 pagi, 4 Mei.

Laporan berkaitan
Mantan pegawai Rafizi akhirnya beri keterangan di SPRM, bantu siasatan projek semikonduktor RM1.1bApr 28, 2026 | 2:40 PM
Agong M’sia akan pilih ketua SPRM baruApr 23, 2026 | 4:33 PM
Mantan menteri antara dipanggil SPRM untuk siasatan penyelewengan perjanjian mega RM1.1bMar 5, 2026 | 2:17 PM
rafiziSuruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia