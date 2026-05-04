Rafizi bantu siasatan isu perjanjian kerajaan RM1.1b
SPRM ambil keterangan berkaitan dakwaan salah guna kuasa, penyelewengan
May 4, 2026 | 3:03 PM
Mantan Menteri Ekonomi Malaysia, Datuk Seri Rafizi Ramli (tengah), ketika tiba di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) untuk memberi keterangan berhubung dakwaan wujud unsur penyelewengan dalam perjanjian Kementerian Ekonomi dengan gergasi semikonduktor British, Arm Holdings Plc (ARM). - Foto NSTP
PUTRAJAYA: Mantan Menteri Ekonomi Malaysia, Datuk Seri Rafizi Ramli, dipanggil memberi keterangan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), bagi membantu siasatan membabitkan perjanjian kerajaan bernilai RM1.1 bilion ($350 juta) dengan gergasi semikonduktor British, Arm Holdings Plc (ARM).
Pengarah Kanan Bahagian Siasatan SPRM, Datuk Mohd Hafaz Nazar, berkata Ahli Parlimen Pandan (Kuala Lumpur) itu, dipanggil memberi keterangan pada 10 pagi, 4 Mei.
