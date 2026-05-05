PUTRAJAYA: Mantan Menteri Ekonomi Malaysia, Datuk Seri Rafizi Ramli, hadir ke Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) pada 5 Mei untuk menyambung memberi keterangan berhubung dakwaan penyelewengan projek kerajaan bernilai RM1.1 bilion ($350 juta).

Siasatan itu berpunca daripada dakwaan salah guna kuasa dan penyelewengan dalam urusan pelaburan antara Kementerian Ekonomi semasa diterajui beliau, dengan syarikat ARM Limited UK (ARM) dalam perjanjian strategik industri semikonduktor.

