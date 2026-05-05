Rafizi sambung beri keterangan di SPRM bagi siasatan projek RM1.1b
Siasatan berpunca daripada dakwaan salah guna kuasa, penyelewengan dalam urusan pelaburan
May 5, 2026 | 1:30 PM
Mantan Menteri Ekonomi Malaysia, Datuk Seri Rafizi Ramli (kiri), ketika tiba di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) pada hari kedua pada 5 Mei, untuk menyambung kenyataannya berhubung dakwaan penyelewengan projek kerajaan bernilai RM1.1 bilion ($350 juta). - Foto NSTP
PUTRAJAYA: Mantan Menteri Ekonomi Malaysia, Datuk Seri Rafizi Ramli, hadir ke Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) pada 5 Mei untuk menyambung memberi keterangan berhubung dakwaan penyelewengan projek kerajaan bernilai RM1.1 bilion ($350 juta).
Siasatan itu berpunca daripada dakwaan salah guna kuasa dan penyelewengan dalam urusan pelaburan antara Kementerian Ekonomi semasa diterajui beliau, dengan syarikat ARM Limited UK (ARM) dalam perjanjian strategik industri semikonduktor.
