Remaja perempuan 16 tahun parah dikelar lelaki di Sabah
May 8, 2026 | 1:37 PM
Polis menjalankan siasatan di kediaman di mana seorang remaja perempuan warga asing cedera parah selepas lehernya dipercayai dikelar dengan pisau di Kampung Tuntuluk, Nosoob, Penampang, Sabah, pada 7 Mei. - Foto NSTP
PENAMPANG: Seorang remaja perempuan warga asing berusia 16 tahun cedera di leher selepas dipercayai dikelar menggunakan pisau dalam kejadian di Kampung Tuntuluk, Nosoob, di Penampang, Sabah, pada 7 Mei.
Dalam kejadian kira-kira 12.30 tengah hari itu, mangsa ditemui dalam keadaan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di dalam tandas rumah sewa, sebelum dihantar ke Hospital Queen Elizabeth I (HQE I), Kota Kinabalu, untuk mendapatkan rawatan lanjut.
