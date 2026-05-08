PENAMPANG: Seorang remaja perempuan warga asing berusia 16 tahun cedera di leher selepas dipercayai dikelar menggunakan pisau dalam kejadian di Kampung Tuntuluk, Nosoob, di Penampang, Sabah, pada 7 Mei.

Dalam kejadian kira-kira 12.30 tengah hari itu, mangsa ditemui dalam keadaan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di dalam tandas rumah sewa, sebelum dihantar ke Hospital Queen Elizabeth I (HQE I), Kota Kinabalu, untuk mendapatkan rawatan lanjut.

jenayahkelarcuba bunuh