Dana 1Malaysia Development Bhd (1MDB) yang diselewengkan dalam skandal politik Malaysia pada 2015 berjaya diperoleh semula oleh kerajaan Malaysia. - Foto fail REUTERS

KUALA LUMPUR: Kerajaan Malaysia telah berjaya mendapatkan semula dana berjumlah RM31.2 bilion ($9.78 bilion) (termasuk hibah dan pelarasan tukaran wang asing) berkaitan 1Malaysia Development Bhd (1MDB) dan SRC International Sdn Bhd (SRC).

Jumlah perolehan itu dicapai sejak penubuhan Akaun Amanah Mendapatkan Kembali Aset (AA MKA) pada Disember 2018 sehingga 30 September 2025.

Kementerian Kewangan memaklumkan, dana AA MKA dikawal selia secara ketat dan tidak dibelanjakan untuk perbelanjaan mengurus atau pembangunan baru.

Sebaliknya, dana tersebut hanya digunakan untuk melunaskan hutang serta memenuhi komitmen sedia ada 1MDB dan SRC.

Langkah itu penting bagi memastikan dana awam tidak terus terbeban akibat liabiliti legasi skandal tersebut, jelasnya.

“Setakat 30 September, dana AA MKA masih berbaki sebanyak RM5.29 bilion, manakala baki obligasi hutang 1MDB pula masih berbaki sebanyak RM24.46 bilion.

“Jumlah tersebut meliputi sukuk terbitan nota jangka sederhana Islam (IMTN) berjumlah RM9.02 bilion, merangkumi prinsipal (RM5 bilion) dan faedah (RM4.02 bilion).

“Selain itu Pendahuluan Pemegang Saham daripada Kementerian Kewangan (MOF) dan Menteri Kewangan Diperbadankan (MKD) berjumlah RM15.44 bilion,” kata kementerian itu menerusi jawapan bertulis di laman web Parlimen pada 27 November, lapor Berita Harian Malaysia.

Kementerian Kewangan berkata demikian bagi menjawab soalan daripada Ahli Parlimen, Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail (Pakatan Harapan – Bandar Tun Razak).

Datuk Wan Azizah menanyakan mengenai cara kerajaan memastikan pemulangan aset dana awam yang berjaya dipulihkan daripada kes berprofil tinggi sejak 2022 dan bagaimana ia dimanfaatkan untuk projek pembangunan rakyat dengan mekanisme pemantauan telus dan berkesan.

Dalam pada itu, MOF juga memaklumkan kerajaan terus komited memperhebatkan usaha mendapatkan semula semua dana berkaitan 1MDB dan SRC yang telah diseleweng.

Usaha itu kata MOF dijalankan dengan matlamat utama untuk memaksimumkan pulangan bagi melunaskan baki hutang serta memenuhi komitmen 1MDB dan SRC mengikut tempoh ditetapkan.