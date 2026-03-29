Sambutan Aidilfitri di M’sia ‘panas berbahang’ susulan gelombang haba penghambat ceria
Suhu tinggi berpanjangan beri kesan lebih luas dengan gangguan bekalan air akibat keadaan kering
Mar 29, 2026 | 5:30 AM
Keadaan tanah sawah yang kering dan merekah akibat cuaca panas di Padang Terap, Kedah. - Foto BERNAMA
Ketika umat Islam menyambut Hari Raya Aidilfitri dengan penuh kegembiraan, cuaca panas melampau yang melanda negara, khususnya di bahagian utara Semenanjung Malaysia seperti Kedah dan Perlis, sedikit sebanyak mengganggu suasana perayaan pada 2026 ini.
Suhu tinggi yang berpanjangan bukan saja menguji keselesaan orang ramai semasa membuat persiapan dan meraikan Aidilfitri, malah turut memberi kesan lebih luas apabila beberapa kawasan berdepan gangguan bekalan air akibat keadaan kering.
