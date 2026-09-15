JOHOR BAHRU: Keselamatan dan kesihatan warga sekolah terus diberikan keutamaan susulan keadaan jerebu yang sedang melanda beberapa kawasan di Johor, dengan bacaan Indeks Pencemaran Udara (IPU) di kebanyakan stesen berada pada paras tidak sihat.

Pihak sekolah turut dinasihatkan supaya mengambil langkah sewajarnya dengan mengehadkan kegiatan di luar bilik darjah, khususnya di kawasan terbuka yang tidak berbumbung, sepanjang keadaan jerebu berterusan.

Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Johor, Dr Muhammad Naqib Md Ghazali, berkata pihak sekolah perlu memantau kesihatan murid dan memastikan mereka tidak terdedah kepada udara tercemar secara berlebihan.

“Kesihatan dan keselamatan kanak-kanak mesti sentiasa menjadi keutamaan.

“Saya berharap pihak sekolah, ibu bapa dan para pelajar terus mengikuti nasihat serta arahan semasa daripada pihak berkuasa,” katanya dalam satu kenyataan pada 15 September.

Semakan menerusi Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia (APIMS) pada 9 pagi (15 September) menunjukkan tujuh kawasan di Johor mencatatkan bacaan IPU tidak sihat.

Pasir Gudang merekodkan bacaan tertinggi di negeri itu dengan IPU 171, diikuti Larkin sebanyak 168 dan Tangkak pada paras 167.

Kota Tinggi pula mencatatkan bacaan 165, manakala Batu Pahat dan Pengerang masing-masing merekodkan IPU 161. Kluang turut berada pada paras tidak sihat dengan bacaan 152.

Bacaan IPU antara 101 dengan 200 dikategorikan sebagai tidak sihat.

Dr Muhammad Naqib berkata murid dan warga sekolah digalakkan memakai pelitup muka, khususnya apabila berada di kawasan yang terdedah kepada udara tercemar.

Mereka juga perlu minum air putih secukupnya bagi memastikan tubuh sentiasa mendapat bekalan air yang mencukupi serta mengurangkan kegiatan di luar bangunan.

Murid yang mengalami gejala seperti sakit tekak, batuk, kesukaran bernafas atau sesak nafas disaran mendapatkan rawatan awal.

Perhatian tambahan perlu diberikan kepada mereka yang menghidap penyakit paru-paru kronik, termasuk asma.

“Mereka yang mempunyai penyakit paru-paru kronik perlu mengambil langkah berjaga-jaga dan memakai pelitup muka apabila perlu,” katanya.

Dr Muhammad Naqib turut melawat Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Linggiu bagi melihat sendiri pelaksanaan langkah keselamatan dan kesihatan di peringkat sekolah serta bertemu pelajar dan pendidik.

Menurutnya, keadaan pelajar di sekolah tersebut adalah baik dan pihak sekolah telah mengambil tindakan sewajarnya, termasuk menghentikan sementara kegiatan di luar bilik darjah serta kawasan terbuka tidak berbumbung.