Seleweng dana NGO: SPRM sita aset RM4j milik pendakwah bebas
Dua ahli jawatankuasa NGO termasuk isteri suspek turut disyaki bersubahat
Apr 24, 2026 | 1:50 PM
Pendakwah bebas (tengah) ditahan reman sehingga 26 April untuk membantu siasatan kes penyelewengan dana pertubuhan bukan kerajaan (NGO) bernilai sehingga RM12.3 juta. - Foto KOSMO!
PUTRAJAYA: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menyita pelbagai aset berjumlah kira-kira RM4 juta ($1.29 juta), yang dipercayai milik seorang pendakwah bebas, menyusuli siasatan melibatkan penyelewengan dana sebuah pertubuhan bukan kerajaan (NGO) miliknya.
Sumber itu turut memaklumkan siasatan awal turut mendapati dua ahli jawatankuasa yang disyaki bersubahat dengan pendakwah bebas berkenaan ialah isterinya, yang juga Bendahari NGO tersebut dan seorang lagi berjawatan Setiausaha.
