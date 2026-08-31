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Semangat Merdeka: Belia Johor buru kebebasan kewangan demi masa depan
Harga barang, komitmen meningkat paksa golongan muda lebih kreatif cari rezeki dan urus perbelanjaan
Sempena 69 tahun Kemerdekaan, golongan muda kongsi cara bertahan ketika harga barang dan komitmen meningkat kerana tidak semua sanggup berulang-alik ke Singapura untuk mengejar gaji lebih tinggi. - Foto BH oleh REMAR NORDIN
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Ketika Jalur Gemilang mula menghiasi jalan raya, bangunan dan premis perniagaan di Malaysia sempena sambutan ulang tahun Kemerdekaan ke-69, bagi sebahagian belia di Johor, erti merdeka turut membawa satu persoalan yang lebih dekat dengan kehidupan seharian.
Sejauh manakah mereka benar-benar bebas daripada tekanan kewangan.
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