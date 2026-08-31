Ketika Jalur Gemilang mula menghiasi jalan raya, bangunan dan premis perniagaan di Malaysia sempena sambutan ulang tahun Kemerdekaan ke-69, bagi sebahagian belia di Johor, erti merdeka turut membawa satu persoalan yang lebih dekat dengan kehidupan seharian.

Sejauh manakah mereka benar-benar bebas daripada tekanan kewangan.

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