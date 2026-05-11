Topic followed successfullyGo to BHku
Setiausaha nafi sayap siswa PKR hilang keyakinan pada Anwar
Setiausaha nafi sayap siswa PKR hilang keyakinan pada Anwar
Kenyataan individu tidak wakili pendirian rasmi Mahasiswa Keadilan M’sia
May 11, 2026 | 4:03 PM
Setiausaha nafi sayap siswa PKR hilang keyakinan pada Anwar
Perdana Menteri Malaysia merangkap Presiden Parti Keadilan Rakyat (PKR), Datuk Seri Anwar Ibrahim. - Foto MALAYSIAKINI
Kurang sejam selepas sayap mahasiswa Parti Keadilan Rakyat (PKR), Mahasiswa Keadilan Malaysia (MKM), mengeluarkan kenyataan mendakwa hilang keyakinan terhadap parti itu di bawah pimpinan Presidennya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, setiausaha agung sayap itu, Encik Aqeef Salih, tampil menafikannya.
Terdahulu, MKM mengeluarkan kenyataan menyatakan selepas menilai hala tuju parti, mereka percaya PKR semakin tersasar daripada semangat reformasi asal.
Laporan berkaitan
Pemuda PKR tuntut Anwar beri penjelasan status pengampunan NajibMay 6, 2026 | 1:44 PM
Ulang tahun ke-80: Umno perlu ‘tukar enjin’ jika mahu kekal relevanMay 2, 2026 | 5:30 AM
Anwar gesa PKR Johor gerakkan kekuatan parti jelang PRUApr 6, 2026 | 2:22 PM
PKR di puncak kuasa, mantan pemimpin bimbang idealisme mula terhakisApr 6, 2026 | 3:12 PM