Sistem imigresen rosak lagi, ribuan terkandas di pintu masuk seluruh M’sia

Ribuan warga Malaysia yang dalam perjalanan ke Singapura untuk bekerja terkandas beberapa jam sejak awal pagi 28 Mei, berikutan kerosakan sistem imigresen di Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin (CIQ), Johor Bahru. - Foto FACEBOOK TREZAYAN TATANA

Ribuan warga Malaysia yang dalam perjalanan ke Singapura untuk bekerja terkandas beberapa jam sejak awal pagi 28 Mei, berikutan kerosakan sistem imigresen di Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin (CIQ), Johor Bahru. - Foto FACEBOOK TREZAYAN TATANA

Sistem imigresen rosak lagi, ribuan terkandas di pintu masuk seluruh M’sia

Sistem imigresen rosak lagi, ribuan terkandas di pintu masuk seluruh M’sia Semua sistem berasaskan komputer tergendala lima jam, kesesakan paling kritikal di pintu masuk Johor

KUALA LUMPUR: Puluhan ribu pengembara berdepan barisan panjang di semua pintu masuk di seluruh Malaysia pada 28 Mei, selepas sistem imigresen sekali lagi mengalami gangguan besar menyusuli masalah teknikal.

Pegawai imigresen terpaksa bekerja keras untuk menguruskan kemasukan warganegara dan warga asing secara manual, selepas semua sistem berasaskan komputer tergendala selama lima jam, bermula dari 4.30 pagi hingga 9.30 pagi.

Ini merupakan kegagalan sistem besar yang kedua dalam tempoh lebih sebulan, selepas kejadian serupa pada 23 April yang mengakibatkan ribuan orang terkandas selama dua jam.

Ketua Pengarah Imigresen, Datuk Zakaria Shaaban, menjelaskan, gangguan tersebut berpunca daripada masalah teknikal di pusat data Sistem Imigresen Malaysia (MyIMMs) yang bermula sekitar 5 pagi, lapor akhbar The Star.

“Sistem pulih selepas kerja pembaikan, namun masalah ini mungkin berulang kerana sistem MyIMMs sudah usang,” katanya, sambil menegaskan bahawa tiada unsur pencerobohan atau godaman dikesan.

Awal Mei lalu, Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, telah mengarahkan penyediaan pelan mitigasi bagi sistem baharu, MyNIISe, menjelang operasi Laluan Sistem Transit Laju (RTS) pada 2027.

Kerajaan Malaysia kini memberi tumpuan sepenuhnya untuk memastikan sistem MyNIISe yang lebih moden itu bebas daripada gangguan teknikal yang kerap berlaku sebelum ini.

Seorang pegawai kementerian mengesahkan gangguan terkini itu telah menjejas hampir keseluruhan daripada 114 pintu masuk antarabangsa di seluruh pelosok negara.

Rangkaian pintu masuk tersebut merangkumi 56 laluan laut, 30 laluan darat, dan 28 laluan udara yang menjadi nadi pergerakan pengembara di Malaysia.

Kesesakan paling kritikal dilaporkan di pintu masuk Johor, memandangkan kerosakan itu berlaku pada waktu puncak ketika warga kerja berpusu-pusu menuju ke Singapura.

“Kami mengerahkan seluruh kekuatan anggota untuk mengendalikan pemeriksaan manual di dewan bas serta laluan motosikal dan kenderaan bagi mengurangkan beban kesesakan,” katanya.