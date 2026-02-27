Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Yang di-Pertuan Agong Malaysia, Sultan Ibrahim, sedang gering berikutan kesakitan musculoskeletal yang melibatkan otot dan tulang di bahagian belakang badan serta pinggul.

Perkembangan itu dimaklumkan oleh Istana Negara dalam satu kenyataan pada 27 Februari, yang turut menyatakan pakar perubatan menasihatkan Sultan Ibrahim agar berehat.

“Sultan Ibrahim dinasihatkan oleh pakar perubatan supaya berehat dan tidak menghadirkan diri ke sebarang majlis bagi memberi ruang kepada proses rawatan dan pemulihan,” kata kenyataan itu.

Berikutan keadaan kesihatannya itu, Sultan Ibrahim tidak dapat menghadirkan diri ke majlis berbuka puasa bersama Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Jemaah Menteri, Ketua Perwakilan Asing dan pegawai kanan kerajaan yang diadakan di Istana Negara, Kuala Lumpur, pada 25 Februari.

“Selain itu, majlis perasmian Masjid Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) oleh Sultan Ibrahim pada 26 Februari juga telah ditangguhkan ke satu tarikh lain.

“Sultan Ibrahim akan kembali berangkat ke majlis rasmi sebaik kesihatannya beransur pulih,” kata kenyataan itu lagi.

Sementara itu, Datuk Anwar dalam hantaran Facebook, mendoakan kesihatan Sultan Ibrahim.

“Mendoakan semoga Sultan Ibrahim dikurniakan keafiatan berpanjangan serta terus sentiasa berada dalam lindungan, rahmat dan inayah Allah,” tulisnya.

Sekitar setahun lalu (2025), Sultan Ibrahim dengan diiringi dua puteranya, Tunku Panglima Johor, Tunku Abdul Rahman dan Tunku Putera Johor, Tunku Abu Bakar, berangkat ke luar negara pada 7 Februari 2025, bagi menjalani rawatan konservatif bagi kesakitan musculoskeletal itu.

Sultan Ibrahim yang selamat menjalani rawatan kemudian pulang ke Malaysia pada 21 Februari.

Kesakitan yang dialami Sultan Ibrahim itu berlaku akibat latihan ketenteraan intensif serta gaya hidup aktif yang dijalaninya kerana gemar bersukan sewaktu muda terutama bermain polo.