KUALA LUMPUR: Tabung Haji (TH) sedang melaksanakan langkah penguatkuasaan dan pengesanan aliran wang serta pindahan bank milik syarikat Al-Rawda Investment for Real Estate Development and Project Management Ltd (Al-Rawda).

Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama), Dr Zulkifli Hasan, berkata langkah berkenaan ialah bagi proses pemulihan hutang dengan kerjasama pihak berkaitan di Arab Saudi.

Menurutnya, perjanjian dimeterai bersama Al-Rawda antara 2014 dengan 2017 ialah antara pelaburan pajakan legasi, dengan TH memajak empat rangkaian hotel di Makkah dan Madinah untuk tempoh jangka panjang.

“TH sudah mengambil tindakan undang-undang serta prosiding penguatkuasaan di mahkamah Arab Saudi berkenaan Nota Janji dikeluarkan Al-Rawda dan dijamin pemiliknya sendiri.

“Ia selepas Al-Rawda gagal membuat bayaran mengikut perjanjian bagi tempoh yang lama,” katanya dalam jawapan bertulis disiarkan menerusi laman sesawang Parlimen, pada malam 26 Oktober, lapor Berita Harian Malaysia.

Dr Zulkifli berkata prosiding timbang tara sudah dimulakan oleh Al-Rawda terhadap TH pada 2021, di mana Al-Rawda diarah membayar 899 juta riyal Saudi ($307.52 juta) kepada TH.

“TH dan Al-Rawda menandatangani Perjanjian Penyelesaian pada 27 November 2024 berkaitan cara pembayaran ‘award’ (keputusan prosiding) timbang tara terbabit.

“Al-Rawda hanya berjaya membayar sebahagian daripada jumlah terbabit iaitu sebanyak 14.9 juta riyal Saudi Riyal.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Telur dari Ladang Seng Choon di sebuah cawangan FairPrice di VivoCity.

S’pura peruntuk $138j bagi kajian makanan sambil tumpu pada risiko iklim, gangguan bekalan dunia

Oct 27, 2026 | 4:34 PM
Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi, berucap pada sesi dialog Tahun Melawat Johor 2026 di Johor Bahru.

Tahun Melawat Johor dilanjutkan hingga 2027, produk pelancongan diperkukuh

Oct 27, 2026 | 4:23 PM
jangkitan penafasan

Lebih 300,000 penduduk Indonesia alami jangkitan pernafasan akibat jerebu

Oct 27, 2026 | 4:10 PM
Harry Kane, Ballon d’Or, England

Kane tamatkan penantian 25 tahun England rangkul Ballon d’Or

Oct 27, 2026 | 2:26 PM
Menteri Tenaga, Perdagangan dan Perusahaan (Tenaga dan Perusahaan), Dr Tan See Leng, melihat reruai di Minggu Tenaga Antarabangsa Singapura (Siew) 2026 pada 26 Oktober, di Pusat Konvensyen dan Ekspo Marina Bay Sands.

S’pura lancar kajian, panel perunding demi perkasa keupayaan nuklear

Oct 27, 2026 | 4:15 PM
gaya solekan, solekan natural, solekan glam

Suai padan solekan ikut acara, pakaian dan personaliti

Oct 27, 2026 | 5:30 AM
Pada 2023, Cik Julaiha, 51 tahun, disahkan menghidapi penyakit barah buah dada atau khususnya, ‘Triple-Negative Breast Cancer’ (TNBC), sejenis barah yang dikatakan lebih agresif daripada jenis barah lain. Namun, hal tersebut tidak menghambat dirinya daripada menghulurkan sokongan kepada pesakit barah lain di pusat perubatan, Parkway Radiology.

Pesakit barah tetap cekal bekerja, sokong pesakit barah lain

Oct 23, 2026 | 6:54 PM
penipuan tiket konsert

Takut terlepas konsert idola? Usah terpedaya taktik penipuan tiket palsu

Oct 25, 2026 | 5:30 AM
Zaqy Mohamad, Berita Harian, kunjungan bilik berita

Zaqy kunjungi bilik berita BH

Oct 14, 2026 | 6:14 PM
Sidang media menjelang majlis pelancaran alat diagnostik Indeks Perniagaan Sedia Masa Depan (FRBI) dihadiri oleh (dari kiri) CEO Persekutuan Perniagaan Singapura (SBF), Encik Kok Ping Soon; Pengarah Urusan dan Rakan Kongsi Kanan Boston Consulting Group Singapore, Cik Mariam Jaafar; dan Ketua Penasihat RSM Singapore, Encik Terence Ang.

SBF lancar alat bantu firma nilai kesediaan masa depan, atasi jurang upaya

Sep 21, 2026 | 3:38 PM

“Namun, mereka masih gagal mematuhi terma Perjanjian Penyelesaian walaupun tempoh lanjutan diberikan oleh TH. Perjanjian Penyelesaian ditamatkan pada 15 Januari 2025,” katanya.

Dr Zulkifli berkata TH sudah mengemukakan surat aduan berhubung kegagalan Al-Rawda kepada Gabenor Makkah pada September 2025.

TH memandang serius perkara itu dan komited menjaga kemampanan portfolio pelaburan berasaskan tahap toleransi risiko bersesuaian, ujar beliau.

Sebelum ini, kerajaan Malaysia membentangkan Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja (RCI) TH pada Ogos lalu, yang mendapati 14 pelaburan bermasalah.

Ia termasuk melibatkan proses kelulusan projek yang mencurigakan, termasuk kejadian penyembunyian maklumat serta manipulasi laporan kesesuaian pelaburan.

Tujuh daripada 14 pelaburan tersebut telah rugi 100 peratus nilai pelaburan, termasuk Al-Rawda melibatkan nilai RM1.8 bilion ($560 juta); Putrajaya Perdana (RM193 juta) dan Trurich Resources (RM364 juta).

Menyusuli pendedahan dalam RCI itu, mantan Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) Malaysia, Datuk Seri Jamil Khir Baharom, telah didakwa di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur, pada 14 September lalu.

Beliau didakwa atas tiga pertuduhan menyebabkan Lembaga TH melupuskan wang RM860,308,770.51 milik TH kepada syarikat pemaju hartanah dan pengurusan projek berpangkalan di Arab Saudi, Al-Rawda Real Estate Development And Projects Management Co Ltd (Al-Rawda).

Datuk Jamil Khir, 65 tahun, yang juga mantan Ahli Parlimen Jerai mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan itu.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Bekas menteri agama M’sia didakwa kes Tabung HajiSep 14, 2026 | 3:23 PM
Pelaburan Al-Rawda: Pakar jangka Tabung Haji sukar dapatkan pampasan penuh $307jAug 18, 2026 | 2:21 PM
Syarikat bantu pulihkan Tabung Haji catat rugi RM13.2bOct 23, 2026 | 1:02 PM
Siasatan laporan Tabung Haji M’sia: 5 ditahan remanAug 5, 2026 | 3:44 PM
Tabung Hajiparlimen