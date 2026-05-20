Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Mohd Jafni Md Shukor mencuba kemudahan berbasikal di Taman Awam Teluk Danga. - Foto FACEBOOK MOHD JAFNI MD SHUKOR

JOHOR BAHRU: Kawasan rekreasi ikonik Taman Awam Teluk Danga akan diubah wajah secara menyeluruh, dirancang oleh kerajaan negeri sebagai ruang riadah bandar moden, berteraskan teknologi pintar, dan mesra keluarga.

Datuk Mohd Jafni Md Shukor, Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, telah turun meninjau sendiri keadaan Teluk Danga bagi menilai potensi pembangunan Fasa 3, khususnya aspek keselamatan, pencahayaan, landskap, dan kemudahan awam.

Lawatan waktu malam itu, jelas beliau, penting untuk memberikan gambaran sebenar kepada kerajaan negeri tentang corak penggunaan oleh orang ramai, merangkumi aliran pengunjung, tahap kebersihan, dan suasana keseluruhan taman.

“Tinjauan kami mendapati beberapa penambahbaikan kritikal wajib dilaksanakan sebelum ia dibuka sepenuhnya. Ini termasuklah aspek keselamatan, kemudahan awam, pencahayaan, landskap, serta prasarana sokongan lain demi menjamin keselesaan pengunjung pada tahap terbaik,” ujar beliau dalam kenyataan pada 19 Mei.

Datuk Mohd Jafni menekankan bahawa Teluk Danga, dengan lokasinya yang strategik, memiliki potensi besar untuk melonjak sebagai pusat riadah bandar utama Johor Bahru, didorong aktiviti komuniti dan pembangunan berwajah moden.

Projek berwajah baru ini, dengan peruntukan RM23.5 juta ($7.5 juta), bakal berdiri megah sebagai mercu tanda rekreasi bandar terbaharu di Iskandar Malaysia.

Taman awam ini akan dikenali sebagai ‘smart park’ pertama di Johor, lengkap dengan pelbagai inovasi pintar seperti pencahayaan pintar, kamera litar tertutup (CCTV) pintar, dan kemudahan WiFi awam, selaras dengan visi pembangunan bandar pintar negeri.

“Teluk Danga akan menjadi ikon baru Johor Bahru, menggabungkan kemudahan pintar, reka bentuk landskap moden, jejantas (skybridge) yang mempesona, sistem air bio-ekologi, taman interaktif kanak-kanak, dan zon perniagaan mikro yang bertenaga,” tambah beliau.

Beliau turut menjelaskan, pembangunan ini akan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) bagi sistem keselamatan, pengurusan sisa yang efisien, pengairan automatik, dan jaringan internet berkelajuan tinggi.

Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Mohd Jafni mendedahkan bahawa kerajaan negeri telah mengadakan perbincangan strategik dengan empat pihak berkuasa tempatan (PBT) utama, Majlis Bandaraya Johor Bahru, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Majlis Bandaraya Pasir Gudang, dan Majlis Perbandaran Kulai, untuk memperkasa inisiatif Smart City Johor.