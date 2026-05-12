Topic followed successfullyGo to BHku
Tikam gadis 61 kali hingga maut di Kelantan: Penuntut kolej didakwa membunuh
Tikam gadis 61 kali hingga maut di Kelantan: Penuntut kolej didakwa membunuh
Mahkamah tetapkan 2 Jul sebagai tarikh sebutan kes
May 12, 2026 | 1:52 PM
Tikam gadis 61 kali hingga maut di Kelantan: Penuntut kolej didakwa membunuh
Penuntut kolej, Muhammad Hazim Muhammad, 19 tahun (dua dari kanan) dituduh membunuh seorang gadis yang juga penuntut kolej, Nurfisya Zulkifly, 19 tahun, yang mayatnya ditemui dengan 61 kesan tikaman di seluruh tubuh pada 1 Mei lalu. - Foto NSTP
KOTA BHARU: Seorang penuntut kolej didakwa di Mahkamah Majistret Kota Bharu, Kelantan, pada 12 Mei atas tuduhan membunuh seorang gadis yang mayatnya ditemui di tepi jalan dekat Kampung Kubang Kiat, Ketereh, Kota Bharu, dengan 61 kesan tikaman di seluruh tubuhnya pada 1 Mei lalu.
Tertuduh, Muhammad Hazim Muhammad, 19 tahun, hanya mengangguk faham ketika tuduhan membunuh Nurfisya Zulkifly, 19 tahun, dibacakan di hadapan Majistret Rais Imran Hamid.
Laporan berkaitan
Mangsa kes tikam di Kelantan dipercayai kenal salah seorang suspek lebih setahunMay 4, 2026 | 1:38 PM
Polis nafi bapa suspek kes 61 tikaman di Kelantan pesara polisMay 4, 2026 | 1:18 PM
Penuntut kolej ditemui maut di Kelantan dengan 61 kesan tikaman, empat direman bantu siasatanMay 2, 2026 | 12:16 PM
Penganggur mengaku salah bunuh ibu bapa, waras ketika kejadianApr 30, 2025 | 5:46 PM