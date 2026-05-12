KOTA BHARU: Seorang penuntut kolej didakwa di Mahkamah Majistret Kota Bharu, Kelantan, pada 12 Mei atas tuduhan membunuh seorang gadis yang mayatnya ditemui di tepi jalan dekat Kampung Kubang Kiat, Ketereh, Kota Bharu, dengan 61 kesan tikaman di seluruh tubuhnya pada 1 Mei lalu.

Tertuduh, Muhammad Hazim Muhammad, 19 tahun, hanya mengangguk faham ketika tuduhan membunuh Nurfisya Zulkifly, 19 tahun, dibacakan di hadapan Majistret Rais Imran Hamid.

