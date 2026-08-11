Topik diikutiPergi ke BHku
Tirai PRN labuh, tiba masa selami pesona N. Sembilan
Daripada pantai berpasir di Port Dickson hingga ke keunikan warisan Adat Perpatih di Kuala Pilah, pelbagai tarikan boleh diterokai pelancong, termasuk dari S’pura
Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan ke-16 sudah melabuhkan tirainya pada 1 Ogos lalu.
Selepas hampir sebulan negeri yang merangkumi tujuh daerah itu menjadi tumpuan menerusi kempen pilihan raya, ceramah dan persaingan politik, kini tiba masanya untuk melihat Negeri Sembilan dari sudut yang berbeza.
Daripada pantai berpasir di Port Dickson hingga ke keunikan warisan Adat Perpatih di Kuala Pilah, Negeri Sembilan menawarkan pelbagai tarikan yang sesuai diterokai pelancong tempatan mahupun luar negara.
Sempena Tahun Melawat Negeri Sembilan 2026, Berita Harian kongsikan destinasi menarik yang wajar dimasukkan dalam senarai kunjungan anda.
SEREMBAN, BANDAR DAN WARISAN
Muzium Negeri: Terletak di pusat bandar, mengenali sejarah, budaya dan warisan Negeri Sembilan menerusi pelbagai koleksi artifak serta pameran berkaitan Adat Perpatih.
Masjid Sri Sendayan: Mendapat gelaran sebagai Taj Mahal, Masjid Nabawi dan Masjid Kerajaan Uthmaniyah, masjid wakaf oleh pengasas syarikat perbankan Kumpulan RHB, Tan Sri Abd Rashid Hussain ini antara mercu tanda paling ikonik di Negeri Sembilan.
Lorong Seni: Terletak di pusat bandar, diiktiraf sebagai Lorong Seni terpanjang oleh Malaysia Book of Records yang memaparkan kreativiti lebih 50 mural pelukis tempatan. Pada setiap Jumaat hingga Ahad bermula 6 petang hingga 12 tengah malam pula, lorong ini meriah dengan jualan pelbagai barangan dan makanan.
Jelita Ostrich Farm: Diiktiraf Malaysia Book of Records sebagai ladang burung unta pertama di Malaysia, terletak kira-kira 10 kilometer dari pusat bandar Seremban, menawarkan pengalaman memberi makan, bergambar dan menunggang burung unta.
Lelaki didakwa keluarkan kata-kata hina, kesat terhadap masyarakat Islam di TikTokAug 7, 2026 | 3:27 PM
Hutan Lipur Lenggeng: Hanya sekitar 25 kilometer dari pusat bandar Seremban, kawasan rekreasi ini menawarkan suasana hutan yang nyaman dengan air terjun bertingkat, sesuai untuk berkelah dan mandi-manda. Sebelum pulang, jangan lepaskan peluang menikmati nasi lemak ikan sembilang yang menjadi antara hidangan popular dan identiti Lenggeng.
PORT DICKSON, DESTINASI PANTAI DAN PERANGINAN
Pantai: Ada 11 kawasan pantai yang sesuai untuk berkelah dan mandi manda dengan Pantai Tanjung Biru, Pantai Saujana dan Pantai Teluk Kemang antara paling popular.
PD Waterfront: Lokasi untuk menikmati pengalaman makanan dari restoran makanan laut hingga kafe hipster sambil menikmati angin pantai dan matahari terbenam. Turut tersedia tarikan pantai berpasir merah jambu dan aktiviti ‘fun fair’ serta menaiki beca berhias.
Muzium Tentera Darat Port Dickson: Galeri sejarah ketenteraan, terowong komunis bawah tanah, serta pameran kenderaan berat seperti kereta kebal, meriam dan pesawat udara sebenar di kawasan terbuka.
Aktiviti keluarga: Lokasi riadah menarik untuk kanak-kanak dan dewasa di Wild West Cowboy Indoor Theme Park; Galeri 3D Art; Pusat Ikan Hiasan; Kota dan Muzium Lukut.
Kunjungi Balai Cerap untuk pengalaman astronomi pada waktu malam.
JELEBU, DESTINASI EKO PELANCONGAN
Taman Negeri Kenaboi: Sangat popular dalam kalangan peminat aktiviti luar, pencinta alam semula jadi, pendaki gunung dan pengemar aktiviti perkhemahan kerana keindahan hutan tropika Banjaran Titiwangsa.
Di sini juga terletaknya Lata Kijang, air terjun tertinggi di Negeri Sembilan dan Jeram Berungut yang mendapat jolokan ‘Lord of the Rings’ Malaysia dan kawasan penempatan Orang Asli.
Muzium Adat: Terletak kira-kira 30 kilometer dari bandar Seremban, bangunan empat tingkat berikonkan replika tengkolok besar di pintu masuknya menawarkan kemasukan percuma dan pameran asal usul Adat Perpatih, sistem pemerintahan diraja, serta pelbagai adat kitaran hidup pelbagai etnik di Malaysia.
Rumah Gadang Budi: Rumah kayu lama dengan seni bina asli Minangkabau tanpa paku, yang terkenal sebagai antara asas dalam Adat Perpatih.
Dipindahkan dari Gunung Pasir, Seri Menanti di Kuala Pilah ke Kampung Gagu oleh Tan Sri Dr Rais Yatim, veteran politik, pengkaji adat dan mantan Ahli Menteri Besar Negeri Sembilan untuk memelihara warisan.
JEMPOL, KEINDAHAN DESA DAN AGRO PELANCONGAN
Teratak Za’aba: Rumah kelahiran Pendita Za’ba, tokoh intelektual Melayu terkemuka yang terletak kira-kira 56 kilometer dari bandar Seremban.
Ia dijadikan muzium yang memaparkan sejarah dan sumbangan beliau dalam bidang bahasa dan pendidikan.
Kampung Lonek: Terkenal dengan pemandangan sawah padi dan suasana kampung yang damai.
Pengunjung boleh menginap di inap desa di sini untuk merasai kehidupan kampung tradisional dan menikmati keindahan alam semula jadi.
Masjid Tuanku Muhriz: Mengambil sempena nama Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-11, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir, menampilkan seni bina Islamik moden.
KUALA PILAH, BANDAR DI RAJA DAN PUSAT ADAT PERPATIH
Bandar Diraja Seri Menanti: Di sini terletaknya Istana Lama Seri Menanti, bangunan kayu empat tingkat yang dibina tanpa paku besi dan kini dijadikan Muzium Diraja Seri Menanti, mempamerkan artifak dan pakaian diraja.
Bagaimanapun, muzium ini ditutup sementara untuk kerja pembaikan. Kediaman rasmi Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan turut terletak berhampiran.
Rumah Godang: Salah satu tarikan pelancongan baru, menggabungkan 23 rumah menjadi satu rumah besar berkonsepkan Minangkabau.
La Hilir: Pusat Percutian glamping (khemah) persendirian yang eksklusif dan boleh memuatkan 10 pengunjung pada satu masa.
Perkampungan Budaya Terachi: Nikmati pelbagai menu masakan tradisi masak lemak cili api yang sinonim dengan masyarakat Negeri Sembilan di Kodai (Kedai) Ain, sambil menghayati keindahan sawah padi.
Produk salai: Di sepanjang jalan dari Seremban ke Kuala Pilah terutama berhampiran Terachi, terdapat banyak jualan produk salai seperti itik, daging, ayam dan ikan keli yang boleh dibeli sebagai buah tangan.
Turut dijual di kawasan ini ialah kuih tradisi popular, ‘sopang’ (sepang atau badak berendam) dan dodol (juga dipanggil penganan).
Taman Rekreasi Eko Rimba Ulu Bendul: Lokasi untuk mandi manda di air terjun dan sungai berbatu yang jernih, malah menjadi laluan pendakian ke Gunung Angsi.
REMBAU, KAMPUNG WARISAN
Pedas Adventure Park @ Wet World Air Panas Pedas: Menawarkan empat tarikan dalam satu tempat iaitu taman tema air, adventure park, Pedas Hot Spring, Wellness & Spa dan Jurassic Park.
Muzium Rembau: Ketahui sejarah dan budaya daerah Rembau, termasuk Institusi Undang Luak serta kedatangan Raja Melewar.
Pundong Coffee & Farm Stay: Nikmati kopi sambil ‘healing’ di tepi kolam dalam suasana kampung.
Boleh juga menginap di sini dan mencuba aktiviti beri makan ikan, memancing dan bermain dengan itik.
TAMPIN, BANDAR BERSEJARAH
Gunung Tampin: Destinasi pendakian menarik dan titik paling selatan Banjaran Titiwangsa.
Sawah Londah: Nikmati pemandangan sawah padi menghijau dan menguning dua kali setahun, sesuai untuk merakamkan gambar kenangan di mercu tanda ‘Den Love Sawah Londah’, berbasikal mengelilingi kampung dan makan di gerai tengah sawah.
Galeri Stesen Keretapi Lama Gemas: Mempamerkan artifak, foto lama dan info tentang peranan penting Gemas sebagai nadi perhubungan kereta api zaman dahulu.
Lomak Salai: Berhampiran pusat bandar Tampin dan laluan utama menuju ke Melaka, menjanjikan menu autentik masakan lemak salai, dengan konsep dan suasana yang menarik.