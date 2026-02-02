Allahyarhamha Zahrullail Basir, 52 tahun, yang bakal mendirikan rumah tangga buat kali kedua pada 13 Februari ditemui terbaring di bilik tidur dalam keadaan tidak sedarkan diri dengan tiga liang tikaman. - Foto BERITA HARIAN MALAYSIA

ALOR SETAR: Eksekutif operasi bank yang ditemukan maut dengan tiga kesan tikaman dalam kejadian di Taman Sultan Abdul Halim, Jalan Tanjung Bendahara pada 2 Februari dikatakan bakal bernikah pada minggu hadapan.

Ibu tiri mangsa, Cik Norsiah Yahya, 66 tahun, berkata Allahyarhamha Zahrullail Basir, 52 tahun, kelihatan gembira ketika membuat persiapan untuk berkahwin kali kedua dengan rakan lamanya selepas beberapa tahun berstatus ibu tunggal.

Menurutnya, mangsa juga pernah datang menemui mereka di Teluk Intan, Perak sebelum ini bagi membincangkan perkara tersebut, lapor laman Sinar Harian.

“Arwah sudah membuat persiapan untuk melangsungkan pernikahan kali kedua pada 13 Februari ini dan majlis perkahwinan akan diadakan keesokan harinya, yang dibuat sekali dengan majlis pertunangan adik perempuannya.

“Makcik terkejut apabila mendapat tahu arwah sudah tiada kira-kira jam 9 pagi tadi. Makcik memang sedih kerana arwah seorang anak yang baik,” katanya.

Menurut Cik Norsiah, mereka sekeluarga bergegas dari Teluk Intan sebaik dimaklumkan mengenai kejadian itu.

Katanya, Cik Zahrullail mempunyai enam anak berusia antara lapan dengan 29 tahun dan ketika kejadian berlaku, hanya tiga anak berada di rumah.

“Apa yang makcik tahu, awal pagi tadi anak sulungnya pulang ke rumah sekitar 4 pagi dan ketika itu anak keempatnya buka pintu sebelum masuk semula ke bilik untuk sambung tidur.

“Pada waktu pagi, mereka sedar ibu mereka sudah meninggal dunia sebelum hubungi pihak polis, manakala abang sulung pula sudah tiada,” katanya lagi.

Menurutnya, cubaan menghubungi anak sulung mangsa juga tidak berjaya biarpun beberapa kali percubaan dibuat.

“Apa sahaja yang makcik masak, dia akan makan dengan berselera. Walaupun makcik hanya ibu tiri, tetapi sayang seperti anak kandung sendiri.

“Cucu pula seorang yang baik dan pendiam, tetapi tidak tahulah apa yang sebenarnya berlaku. Biarlah polis jalankan siasatan kerana kami tak tahu cerita sebenar,” katanya.

Sinar Harian sebelum ini melaporkan, mangsa ditemukan maut dengan tiga kesan tikaman di lokasi kejadian.