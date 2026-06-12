Umno Johor yakin hadapi PRN, tumpu pertahan kemenangan, rampas kerusi sasaran Perjelas tempoh berkempen ditetapkan cukup untuk gerak jentera dan dekati rakyat

Umno Johor menyifatkan tempoh kempen Pilihan Raya Negeri (PRN) yang ditetapkan mencukupi untuk menggerakkan jentera dan mendekati rakyat.

Ketua Pemuda Umno Johor, Encik Noor Azleen Ambros, menyatakan persiapan akhir sedang diperkemas menjelang hari penamaan calon pada 26 Jun dan pengundian pada 11 Julai.

Beliau menegaskan bahawa segala gerak kerja sedang disusun rapi bagi memastikan keberkesanan kempen walaupun persediaan jentera belum mencapai tahap maksimum.

“Kami sedang memperincikan pengisian kempen serta mengatur strategi jentera secara menyeluruh,” katanya.

Beliau memberitahu Berita Harian (BH) bahawa kesediaan untuk bersemuka dengan rakyat jauh lebih bermakna berbanding panjangnya tempoh berkempen.

Kenyataan tersebut menyusuli pengumuman tarikh pengundian awal pada 7 Julai dan hari mengundi pada 11 Julai oleh Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR).

Tumpuan utama gabungan Barisan Nasional (BN) adalah mengekalkan kemenangan sedia ada di samping merampas kembali kerusi-kerusi yang berpotensi.

“Matlamat kita adalah untuk memperkukuh dominasi dan mengambil semula kawasan yang pernah menjadi kubu kuat kita sebelum ini,” jelasnya.

Antara sasaran utama bagi tujuan tersebut termasuk kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) Bukit Kepong.

Mengenai isu calon muda, beliau berpendapat kemesraan terhadap belia tidak hanya bergantung kepada faktor usia seseorang calon.

Beliau menyifatkan mutu kepimpinan yang memahami jiwa dan aspirasi generasi baharu sebagai kriteria yang jauh lebih penting.

“Bukan sekadar faktor umur, tetapi keupayaan pemimpin untuk menyelami harapan golongan muda yang akan menentukan segalanya,” tambahnya.

Beliau menekankan bahawa pendekatan yang digunakan mestilah benar-benar serasi dan relevan dengan keperluan anak muda di negeri Johor.

Golongan muda dianggap sebagai pemegang taruh yang kritikal kerana mereka merupakan kelompok pengundi terbesar dan pewaris masa depan negeri.

Menyentuh soal peluang BN, Encik Noor Azleen, tetap menaruh keyakinan tinggi untuk mendapat mandat padu daripada rakyat.