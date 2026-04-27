Umno tarik sokongan, Menteri Besar Negeri Sembilan hilang majoriti
Umno tarik sokongan, Menteri Besar Negeri Sembilan hilang majoriti
Datuk Seri Aminuddin hadap Yang di-Pertuan Besar bagi bincang krisis pentadbiran
Apr 27, 2026 | 4:53 PM
Umno tarik sokongan, Menteri Besar Negeri Sembilan hilang majoriti
Pengerusi Umno dan Barisan Nasional Negeri Sembilan, Datuk Seri Jalaluddin Alias (duduk, tengah) ketika sidang media penarikan balik sokongan terhadap Menteri Besar, Datuk Seri Aminuddin Harun, yang disiarkan secara langsung di platform media sosial pada 27 April. - Foto UMNO
Polemik menyusuli konflik takhta diraja dan adat di Negeri Sembilan semakin serius dengan Umno dan Barisan Nasional (BN) negeri itu menarik balik sokongan terhadap Menteri Besar daripada Pakatan Harapan (PH), Datuk Seri Aminuddin Harun, pada 27 April.
Pengerusi Umno/BN Negeri Sembilan, Datuk Seri Jalaluddin Alias, berkata keputusan dibuat secara sebulat suara membabitkan kesemua 14 Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun) Umno/BN Negeri Sembilan, menyusuli kegagalan Datuk Aminuddin menyelesaikan krisis adat yang berlaku di negeri itu.
