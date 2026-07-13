Kemenangan Barisan Nasional (BN) meraih 48 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor Ke-16 disifatkan sebagai isyarat jelas bahawa rakyat terus memberikan keyakinan kepada kepimpinan kerajaan negeri.

Naib Ketua Wanita Umno Johor, Datuk Norshida Ibrahim, berkata keputusan itu bukan sekadar kemenangan besar, malah mencerminkan kepercayaan rakyat terhadap rekod pentadbiran BN yang menekankan kestabilan politik, pembangunan dan kebajikan masyarakat.

Beliau berkata rakyat Johor membuat pilihan berdasarkan prestasi dan kemampuan kerajaan negeri melaksanakan dasar yang memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat.

“Kemenangan ini membuktikan bahawa rakyat Johor membuat pilihan berdasarkan rekod perkhidmatan, kestabilan politik dan keupayaan kerajaan untuk melaksanakan dasar yang memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat.

“Dalam suasana politik yang semakin mencabar, rakyat memilih kesinambungan berbanding ketidaktentuan,” katanya dalam satu kenyataan pada 13 Julai.

Menurut beliau, sepanjang tempoh kempen pelbagai dakwaan, persepsi dan propaganda dimainkan, namun pengundi akhirnya membuat penilaian secara matang berdasarkan prestasi pentadbiran kerajaan negeri.

“Mereka memilih kepimpinan yang bekerja, bukan sekadar berjanji; kepimpinan yang menyelesaikan masalah, bukan mencipta polemik,” katanya.

Beliau berkata mandat besar yang diberikan rakyat kepada BN turut membawa tanggungjawab lebih besar untuk terus merendah diri, mendengar suara rakyat dan memastikan setiap dasar yang dilaksanakan benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat.

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“Kemenangan bukan noktah perjuangan, sebaliknya permulaan kepada tanggungjawab yang lebih besar untuk terus merendah diri, mendengar suara rakyat dan memastikan setiap dasar yang dilaksanakan benar-benar memberi kesan kepada kesejahteraan rakyat Johor,” katanya.

Datuk Norshida turut merakamkan penghargaan kepada seluruh rakyat Johor yang menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi serta semua jentera parti yang bekerja tanpa mengenal penat lelah sepanjang kempen dan hari pengundian.

Beliau menyifatkan kemenangan 48 kerusi itu sebagai mesej jelas bahawa rakyat Johor mahukan sebuah kerajaan yang stabil dan diyakini.

“48 kerusi bukan sekadar angka. Ia adalah mesej jelas bahawa rakyat Johor mahukan kestabilan, kesinambungan pembangunan dan kepimpinan yang diyakini.

“Terima kasih Bangsa Johor. Amanah ini akan terus kami pelihara demi Johor yang lebih maju, stabil dan sejahtera,” katanya.

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