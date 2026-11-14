Semangat pengundi di Melaka untuk menjadi yang terawal mengundi dalam Pilihan Raya Negeri (PRN) Melaka pada 14 November terserlah, apabila orang ramai mula beratur sejam sebelum waktu mengundi bermula pada 8 pagi di beberapa pusat mengundi.

Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Ab Rauf Yusoh, bersama isterinya, Datin Seri Zuriyah Ab Aziz, turut menjadi antara pengundi terawal untuk Pilihan Raya Negeri (PRN) Melaka ke-16. Mereka selesai mengundi pada 8.35 pagi.

Pengerusi BN Melaka itu, yang juga calon BN bagi mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) Tanjung Bidara buat penggal kedua, mengundi di Sekolah Kebangsaan (SK) Jeram, Masjid Tanah, Melaka.

Usai mengundi, beliau turut meluangkan masa menyantuni pengundi yang menunggu giliran di pusat pengundian sama.

“Kita sama-sama tunaikan tanggungjawab kita hari ini (14 November). Terima kasih banyak-banyak semua,” kata Datuk Rauf.

Ketua Menteri Melaka merangkap Pengerusi Barisan Nasional (BN) Melaka, Datuk Seri Ab Rauf Yusoh, memuji kecekapan Suruhanjaya Pilhan Raya (SPR) menguruskan hari pengundian untuk Pilihan Raya Negeri (PRN) Melaka ke-16, pada 14 November. - Foto BM oleh HANNEEYZAH BAHARIN

Pengundi pertama di pusat pengundian di SK Tanjung Bidara, Masjid Tanah, ialah Encik Khairul Anuar Hashim, 41 tahun, yang hadir pada 7 pagi.

“ Hari mengundi adalah hari yang penting dan saya mahu jadi orang pertama mengundi. Selepas Subuh saya sudah bersiap sedia ke tempat mengundi,” kata beliau ketika ditemui Berita Minggu (BM).

Encik Khairul Anuar Hashim, 41 tahun, menjadi pengundi pertama di pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Tanjung Bidara, Masjid Tanah, Melaka, sempena hari pengundian Pilihan Raya Negeri (PRN) Melaka ke-16, pada 14 November. - Foto BM oleh HANNEEYZAH BAHARIN

Walaupun berkerusi roda kerana masalah kesihatan, warga emas, Encik Marzuki Othman, 66 tahun, tetap bersemangat hadir awal ke pusat pengundian itu pada 7.30 pagi bersama anaknya.

Beliau teruja untuk mengundi kerana mahu memastikan parti disokongnya mengekalkan penguasaan di PRN Melaka kali ini.

“Pilihan raya sama seperti hari raya, buat kita teruja, malah lebih teruja kerana pilihan raya hanya empat ke lima tahun sekali.

“Semangat ini kita perlu tunjukkan pada masyarakat terutama orang muda kerana memilih pemimpin ini tanggungjawab besar dan kita nak pilih yang terbaik. Kalau datang lambat macam tak semangat,” katanya.

Pengundi Pilihan Raya Negeri (PRN) Melaka ke-16, Encik Marzuki Othman, 66 tahun. - Foto BM oleh HANNEEYZAH BAHARIN

Pada usia 84 tahun dan keadaan kesihatan kurang baik kerana strok, pagi hari mengundi dirasakan sungguh berbeza berbanding hari biasa buat Encik Bahari Siron.

Keadaan kesihatan Encik Bahari Siron, 84 tahun (berkerusi roda) yang mengalami strok, tidak melunturkan semangatnya untuk menjadi pengundi terawal pada hari pengundian Pilihan Raya Negeri (PRN) Melaka ke-16, pada 14 November. Beliau hadir ke pusat pengundian di Sekolah Kebangsaan Jeram, Masjid Tanah, Melaka, bersama isteri, Cik Rasnah Simpson (kanan sekali) dan anak-anaknya, yang turut mengundi. - Foto BH oleh HANNEEYZAH BAHARIN

Beliau bangun seawal 5 pagi, lebih awal daripada kebiasaan, dan menangguhkan sarapan sehingga selesai menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi pada 8.40 pagi.

Malah, beliau tidak dapat menahan sebak sehingga menitiskan air mata selepas selesai mengundi.

“Ini air mata tanda syukur dan gembira kerana masih berpeluang tunai tanggungjawab mengundi pada usia 84 tahun,” katanya yang datang ditemani isteri dan anak-anak yang turut mengundi pada PRN Melaka ini.

Ada pengundi yang bertemu orang tidak disangka di pusat mengundi.

Encik Muhammad Eryskandar Danish Mohd Yunus, 23 tahun, teruja mengundi buat kali kedua pada Pilihan Raya Negeri (PRN) Melaka ke-16, pada hari pengundian 14 November. Beliau hadir bersama kakak, Cik Nur Emysha Dayana Mohd Yunus, 27 tahun (kanan) ibu mereka, Cik Norashidah Wahab, 53 tahun. - Foto BM oleh HANNEEYZAH BAHARIN

Bagi Cik Nur Emysha Dayana Mohd Yunus, 27 tahun, yang datang mengundi di Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) Masjid Tanah, beliau terkejut ketika bertemu bekas guru tuisyennya, Cik D Jaya, 64 tahun, di pusat pengundian itu.

Beliau datang mengundi bersama adiknya, Encik Muhammad Eryskandar Danish Mohd Yunus, 23 tahun, dan ibunya, Cik Norashidah Wahab, 53 tahun.

Kata Cik Nur Emysya, beliau tidak pernah bertemu guru berkenaan sejak menamatkan persekolahan, 10 tahun lalu.

“Gembira sangat kerana hari ini saya bukan saja dapat mengundi, malah dapat bertemu guru tuisyen lama kami selepas bertahun-tahun terputus hubungan. Rindu sangat pada Cikgu Jaya,” katanya.

Pada PRN Melaka ke-16, seramai 79 calon daripada pelbagai parti politik beradu nasib untuk merebut 28 kerusi DUN yang dipertandingkan.

Pakatan Harapan (PH) pimpinan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, bertanding jumlah kerusi terbanyak iaitu 24 kerusi DUN; BN bertanding 23 kerusi; Parti Bersama Malaysia (16 kerusi) dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia (tujuh kerusi).

PN yang membentuk kerjasama pembahagian kerusi dengan BN pula bertanding di lima kerusi, sementara seorang calon dari Parti Bumiputera Perkasa Malaysia dan tiga lagi calon bebas.

Sebanyak 240 pusat pengundian untuk PRN Melaka dibuka tepat 8 pagi pada 14 November di seluruh Melaka dan proses pengundian tamat pada 6 petang.

Setakat 5 petang 14 November, kemas kini papan pemuka (dashboard) Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) menunjukkan peratusan keluar mengundi adalah 70.10 peratus.