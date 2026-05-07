Amazon akan kurangkan jawatan di S’pura, henti Amazon Fresh
Perubahan strategik bagi perluas pilihan kedai antarabangsa
May 7, 2026 | 7:12 PM
Kakitangan terjejas yang tidak dapat ditugaskan semula akan menerima sokongan peralihan termasuk pampasan pemberhentian kerja dan perkhidmatan peralihan kerjaya. - Foto BT
Amazon, gergasi e-dagang global, mengumumkan pengurangan beberapa jawatan di Singapura, seiring usaha memperluas pilihan kedai antarabangsa di negara ini.
Kenyataan itu dimuat naik di laman web syarikat tersebut pada 7 Mei.
