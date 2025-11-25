Apple dan Google mempunyai sehingga 30 November untuk mematuhi arahan tersebut, kata Kementerian Ehwal Dalam Negeri (MHA). - Foto REUTERS

Apple, Google diarah halang akaun pemesejan guna nama pemerintah S’pura Tidak dibenar guna ‘gov.sg’ atau agensi pemerintah lain bagi cegah penyamaran

Syarikat gergasi teknologi Apple dan Google telah diarah agar menghalang akaun di aplikasi pemesejan mereka daripada menggunakan nama yang meniru agensi pemerintah Singapura, sebagai langkah melindungi orang ramai daripada penipuan penyamaran.

Menjelang 30 November, Apple dan Google diwajibkan menghalang akaun dan kumpulan sembang atau ‘group chat’ di iMessage serta Google Messages daripada menggunakan nama yang meniru ‘gov.sg’ atau agensi pemerintah tempatan lain.

Jika tidak, mesej daripada pengirim sedemikian perlu ditapis, ujar Kementerian Ehwal Dalam Negeri (MHA) pada 25 November.

Selain itu, nama profil pengirim yang tidak dikenali mesti disembunyikan atau dipaparkan dengan kurang jelas, berbanding nombor telefon mereka.

Ini akan memudahkan pengguna mengenal pasti dan berwaspada terhadap pengirim yang tidak dikenali dengan lebih baik, lapor The Straits Times (ST).

Pihak berkuasa tempatan telah menggunakan nama pengirim sebagai ‘gov.sg’ sejak Julai 2024 untuk membantu orang ramai mengenal pasti mesej pemerintah yang sah dengan lebih mudah.

Walau bagaimanapun, ia tidak dikenakan kepada mesej yang dihantar melalui iMessage dan Google Messages.

Akibatnya, orang ramai mudah terpedaya oleh mesej daripada pengirim yang tidak dikenali yang menggunakan nama sebagai ‘gov.sg’ melalui perkhidmatan tersebut, kerana ia sukar dibezakan daripada mesej biasa, kata MHA.

Memandangkan polis telah mengesan penipuan melibatkan penyamaran nama pengirim berdaftar lain, termasuk lebih 120 kes penipu yang menyamar sebagai SingPost, langkah perlu diambil untuk menghalang penyalahgunaan dua aplikasi pemesejan tersebut, tambahnya.

“Apple dan Google telah menyatakan bahawa mereka akan mematuhi arahan pelaksanaan tersebut,” kata MHA, sambil menambah arahan itu dikeluarkan pada 24 November di bawah Akta Bahaya Jenayah Dalam Talian (Ocha).

Undang-undang itu berkuat kuasa pada Februari 2024, yang membolehkan pemerintah mengeluarkan arahan dan perintah untuk mengehadkan pendedahan pengguna Singapura kepada kegiatan jenayah di platform dalam talian.

Pada September, Meta telah diarah melaksanakan langkah bagi menyasarkan iklan penipuan, akaun, profil dan laman web perniagaan yang menyamar sebagai pemegang jawatan tinggi pemerintah di wadah media sosialnya, Facebook.

“Kami menggesa orang ramai agar sentiasa mengemas kini aplikasi iMessage dan Google Messages pada peranti mudah alih mereka bagi memastikan mereka mempunyai perlindungan antipenipuan terkini,” kata MHA.

Mangsa telah mengalami kerugian berjumlah $126.5 juta akibat penipuan penyamaran pegawai pemerintah dalam enam bulan pertama 2025.

Ini merupakan peningkatan hampir 90 peratus berbanding $67.2 juta dalam separuh pertama 2024, berdasarkan perangkaan pertengahan tahun yang dikeluarkan polis pada Ogos.

Bilangan kes penipuan sedemikian telah melonjak hampir tiga kali ganda, dengan 1,762 kes dilaporkan pada separuh pertama 2025, berbanding 589 kes pada tempoh yang sama pada 2024.