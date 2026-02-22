Premium
Artis cilik pamer karya di Perancis
Karya telah dipamer di Grand Palais, Paris, dari 18 hingga 22 Feb bersama seniman muda dan mapan lain
Feb 22, 2026 | 5:30 AM
Adam Danial Mohamad Faisal berkongsi kegembiraannya kerana lukisannya buat pertama kali bakal dipamerkan di luar negara – di sebuah pameran seni di Perancis. - Foto BH oleh DESMOND WEE
Adam Danial Mohamad Faisal, 12 tahun, teruja kerana lukisan pertamanya bakal dipamerkan di luar negara, iaitu di pameran seni berprestij di Perancis.
Lukisan Adam yang bertajuk ‘Where Machines Grow Life’ akan dipamerkan di acara ‘Art Capital Paris: Le Salon des Artistes Français’, yang berlangsung di Grand Palais, Paris, dari 18 hingga 22 Februari 2025.
