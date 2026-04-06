Baru diikat jamin, lelaki ulangi perbuatan vandalisme sehari kemudian
Apr 6, 2026 | 5:32 PM
Chia Chee Khiang, diperintahkan ditahan reman di Pusat Perubatan Kompleks Penjara Changi bagi pemeriksaan perubatan. - Foto ST
Seorang lelaki yang baru dibebaskan dengan ikat jamin atas beberapa kesalahan termasuk melakukan kerosakan, kini dituduh mengulangi perbuatannya keesokan hari, kali ini dengan dakwaan merosakkan sebuah kereta polis.
Chia Chee Khiang, 53 tahun, menghadapi satu tuduhan merosak harta benda awam pada 6 April.
Lelaki didakwa lempar telur ke kereta polis dibawa semula ke tempat kejadianMar 31, 2026 | 4:09 PM
Wanita didakwa atas kes vandalisme di Salvation Army Upper Bukit Timah RoadDec 27, 2025 | 3:15 PM
Lelaki didakwa rosakkan bahan kempen PAP pada Hari MengundiJul 3, 2025 | 3:59 PM
Polis siasat 13 remaja rosakkan kerusi roda di pusat mengundiMay 2, 2025 | 12:01 PM