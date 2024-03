Jadikan masa keluarga lebih istimewa dengan idea dan kegiatan berikut.

Perpustakaan

Biodiversiti Kanak-Kanak

Berinteraksi dengan penyelam dan penjaga akuarium, temui hidupan laut dan sertai sesi kitar semula.

Ia adalah beberapa program percuma yang ditawarkan di Perpustakaan Biodiversiti Kanak-Kanak oleh S.E.A. Aquarium.

Bahagian kanak-kanak di Perpustakaan Awam Central yang diubah suai itu adalah kerjasama antara Lembaga Perpustakaan Negara (NLB) dan Resorts World Sentosa.

Selain pilihan buku kanak-kanak yang luas, ia juga mempunyai ciri pembelajaran bertema akuatik.



Di satu sudut, misalnya, kanak-kanak boleh melihat spesimen termasuk rahang jerung dan rangka karang.



Bengkel pendidikan dijalankan di dalam bilik yang direka bentuk menyerupai kapal selam.



Sesi seterusnya, ‘Intertidal Art-Venture’ pada 9 Mac, sesuai untuk kanak-kanak berumur sembilan hingga 13 tahun, yang akan belajar melukis haiwan di kawasan pasang surut. Daftar di str.sg/esSe

Jika kelas itu penuh, jangan risau, kerana ibu bapa boleh mendaftarkan anak mereka untuk program lain.

Slot dibuka sebulan lebih awal.



Lihat rangkaian program yang ditawarkan dan ciri lain Perpustakaan Biodiversiti Kanak-kanak di str.sg/zBft

‘Disney On Ice’

persembahkan

‘100 Years Of Wonder’

Mickey Mouse dan watak Disney lain akan meluncur ke Stadium Tertutup Singapura sekali lagi, dari 9 hingga 17 Mac.



Di rancangan ‘Disney On Ice: 100 Years of Wonder’, yang meraikan ulang tahun ke-100 The Walt Disney Company, peminat berpeluang menyusuri jalan kenangan dengan sorotan daripada rancangan-rancangan klasik.

Orang ramai boleh menjangkakan persembahan daripada Mary Poppins daripada filem muzikal 1964, Aladdin dari filem animasi 1992, Simba dari The Lion King (1994), dan kumpulan Toy Story serta rakan baru mereka Forky (1995 hingga sekarang).

Puteri-puteri Disney – termasuk Tiana dari The Princess And The Frog (2009), Merida dari Brave (2012) dan Elsa dari Frozen (2013) – juga akan mempamerkan gerakan meluncur mereka.